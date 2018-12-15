Караваев – об интересе «Зенита»: «Я всем доволен в «Витессе»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информация об интересе «Зенита».

«Читал об этом в газетах, но мы с агентом ничего об этом не слышали.

В «Витессе» я всем доволен. Хочу добиться здесь успеха.

Нельзя заглянуть в будущее и предвидеть события, но я рад быть здесь и хочу, чтобы так все и продолжалось», – сказал игрок.

Воспитанник ЦСКА Караваев покинул московский клуб в августе 2016 года, перейдя в пражскую «Спарту». Трансфер в «Витесс» за 1,5 миллиона евро состоялся в январе 2018. В текущем сезоне он принял участие в 21-м матче на клубном уровне и отметился тремя результативными передачами.