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    • Караваев – об интересе «Зенита»: «Я всем доволен в «Витессе»

    Караваев – об интересе «Зенита»: «Я всем доволен в «Витессе»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информация об интересе «Зенита».

    «Читал об этом в газетах, но мы с агентом ничего об этом не слышали.

    В «Витессе» я всем доволен. Хочу добиться здесь успеха.

    Нельзя заглянуть в будущее и предвидеть события, но я рад быть здесь и хочу, чтобы так все и продолжалось», – сказал игрок.

    Воспитанник ЦСКА Караваев покинул московский клуб в августе 2016 года, перейдя в пражскую «Спарту». Трансфер в «Витесс» за 1,5 миллиона евро состоялся в январе 2018. В текущем сезоне он принял участие в 21-м матче на клубном уровне и отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Omroep Gelderland

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    15.12.2018 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79

      Крaсная армия 15 декабря 2018, 22:31

      От добра добра не ищут.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:15

      Слуцкий готовит его к ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 12:48

      Не ходи,мужик,в "Зенит",
      будешь там нещадно бит,
      будешь сыт ты и доволен,
      но в своей судьбе не волен.

      1
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