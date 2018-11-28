Джеррард: «Веротяно, «Спартак» и «Вильярреал» считали нас комфортным соперником»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением об игре команды в Лиге Европы.

«Я думаю, наше появление в группе было неожиданным. Не думаю, что соперники давали нам много шансов.

Мы определенно были андердогами. Вероятно, такие клубы, как «Спартак» и «Вильярреал», считали нас комфортным соперником.

Нужно отдать должное нашим футболистам за то, как они играли в турнире. Думаю, теперь каждый знает, что мы можем быть опасны, и не будет воспринимать нас как легкого соперника», – сказал Джеррард.

«Рейнджерс» занимает третью строчку в группе G. Завтра шотландский клуб сыграет в матче 5-го тура против «Вильярреала».