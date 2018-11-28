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  • Джеррард: «Веротяно, «Спартак» и «Вильярреал» считали нас комфортным соперником»

Джеррард: «Веротяно, «Спартак» и «Вильярреал» считали нас комфортным соперником»

28 ноября 2018, 19:12
8

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением об игре команды в Лиге Европы.

«Я думаю, наше появление в группе было неожиданным. Не думаю, что соперники давали нам много шансов.

Мы определенно были андердогами. Вероятно, такие клубы, как «Спартак» и «Вильярреал», считали нас комфортным соперником.

Нужно отдать должное нашим футболистам за то, как они играли в турнире. Думаю, теперь каждый знает, что мы можем быть опасны, и не будет воспринимать нас как легкого соперника», – сказал Джеррард.

«Рейнджерс» занимает третью строчку в группе G. Завтра шотландский клуб сыграет в матче 5-го тура против «Вильярреала».

Источник: Sky Sports
Лига Европы Спартак Вильярреал Спартак Джеррард Стивен
Комментарии (8)
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Gek Dement
1543422463
Особенно Веротяно так считал, ага.
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Харченко
1543423723
Только не надо считать свой клуб серьезным.
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violator20
1543423838
Вам просто повезло что Спартак в этот момент был практически без тренера , распираемый внутренними проблемами, так бы вас просто по стенке размазали.
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Ruryu
1543424676
А мне,так симпатичны шотландцы...
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Мары
1543427140
Спартак сам на себя сейчас не похож.Нарвись вы на Спартак годичной давности, Вас бы вынесли вперёд ногами.
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zigbert
1543476608
Ты ошибаешься Джеррард ,никто так не считает.
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