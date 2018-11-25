Главные новости дня. «Зенит» выиграл первый круг, ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли

Несмотря на результат, игра зенита не интересная и пресная, как МОРДА ОЗВЕРЕВШЕГО ПИНГВИНА, правда никто не знал этого до сего момента что это такое, так знайте - это впечатление от игры победителя первого круга... печально... но это только моё мнение... может кто думает не так? Не сомневаюсь, в "городе на Неве" думают по -другому, но это ЛИШЬ ИХ МНЕНИЕ, и не более...
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