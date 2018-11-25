Главные новости дня. «Зенит» выиграл первый круг, ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли

«Зенит» выиграл первый круг РПЛ. «Краснодар» идет вторым, ЦСКА – третьим.

«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после первой победы при Кононове.

Семак опроверг информацию о конфликте с Маркизио.

Президент «Ривера» – об атаке на автобус «Боки»: «Сразу сказал, что финал проводить нельзя. Не хочу побеждать такой ценой».

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», победив во втором матче подряд.

«Севилья» обыграла «Вальядолид» и возглавила таблицу.

Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли.

Football Leaks: офицер допинг-контроля не разрешал Рамосу принимать душ перед прохождением теста.