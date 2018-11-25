«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после первой победы при Кононове

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в инстаграме фотографию из раздевалки после победы над «Крыльями Советов».

Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

После гола Сергея Корниленко в начале второго тайма Софьян Ханни и Лоренцо Мельгарехо забили на 59-й и 60-й минуте соответственно. В концовке отличился Луис Адриано.

Победа стала первой для московского клуба при главном тренере Олеге Кононове, который принял команду 12-го ноября.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 25 Ноя 2018 в 5:13 PST

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