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    «Спартак» опубликовал фото из раздевалки после первой победы при Кононове

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала в инстаграме фотографию из раздевалки после победы над «Крыльями Советов».

    Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

    После гола Сергея Корниленко в начале второго тайма Софьян Ханни и Лоренцо Мельгарехо забили на 59-й и 60-й минуте соответственно. В концовке отличился Луис Адриано.

    Победа стала первой для московского клуба при главном тренере Олеге Кононове, который принял команду 12-го ноября.

    «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

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    Публикация от text (@fcsm_official)

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы



    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    25.11.2018 16:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 ноября 2018, 18:06

      Радости - полные штаны. Сняли проклятие домашней арены? Конечно, позитив сейчас необходим. Обыграйте Локо и тогда радость будет понятна, а пока - ?......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1150

      MDAR 25 ноября 2018, 17:24

      Не вижу Зобнина. Что с ним?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 ноября 2018, 17:05

      надеюсь на повторение того года, 17 игр без поражений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 25 ноября 2018, 16:56

      Зобнина нет на фото, похоже сразу на обследование повезли. Это печально, и обидно до жути.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 16:51

      Пресс служба в очередной раз влезла в лужу.
      Публиковать фото из эры Массимо , да ещё и радоваться трудной победе над 10 командой чемпионата, это сверх глупость или очередная вымученная улыбка от Измайлова.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2104

      upiter622 25 ноября 2018, 16:45

      Это что,чемпионы лиги чемпионов?

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 ноября 2018, 16:39

      Не понял, какой то финал был? Где наполненный кубок?

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:37

      Парни, загляните в таблицу! Повода для эйфории нет!

      3
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:47

      Не-не.
      Пусть положительными эмоциями переполняются: и игрокам, и команде в целом это только на пользу.
      Здесь главное - не переборщить, поскольку действительно место в таблице пока у команды грустное. (((
      Надеюсь, нет, даже УВЕРЕН, что ПОКА.

      1
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