«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после первой победы при Кононове

Радости - полные штаны. Сняли проклятие домашней арены? Конечно, позитив сейчас необходим. Обыграйте Локо и тогда радость будет понятна, а пока - ?......
Пресс-служба «Спартака» опубликовала в инстаграме фотографию из раздевалки после победы над «Крыльями Советов».
Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.
После гола Сергея Корниленко в начале второго тайма Софьян Ханни и Лоренцо Мельгарехо забили на 59-й и 60-й минуте соответственно. В концовке отличился Луис Адриано.
Победа стала первой для московского клуба при главном тренере Олеге Кононове, который принял команду 12-го ноября.
«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.
Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы