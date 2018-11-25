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    Football Leaks: офицер допинг-контроля не разрешал Рамосу принимать душ перед прохождением теста

    Der Spiegel опубликовал фрагмент отчета офицера допинг-контроля с матча Примеры между «Малагой» и «Реалом» в апреле 2018 года. Ранее сообщалось, что после этого матча защитник Серхио Рамос не прошел допинговый тест.

    Рамос опроверг обвинения и заявил, что ему разрешили сходить в душ до сдачи теста.

    «Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед тем, как сдавать мочу. Его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что по правилам AEPSAD это запрещено и что он не может пойти в душ. Спортсмен и врачи «Реала» не согласились.

    Они сказали мне, что в матчах УЕФА им разрешают принимать душ и что в лиге это тоже разрешено. Я ответил ему, что не знаю об этом и что я не могу разрешить ему принять в душ.

    Игрок не прислушался к моему предупреждению и принял душ в моем присутствии. Я ему сообщил, что напишу об этом в отчете, он не обратил внимания на это», – говорится в фрагменте, опубликованном Der Spiegel.

    Сообщается, что игрокам запрещено принимать душ перед сдачей теста на мочу. Это правило существует для того, чтобы футболисты не смогли фальсифицировать результаты анализов.

    Источник: Der Spiegel

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    25.11.2018 20:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 26 ноября 2018, 17:00

      В мужскую баню,да с офицером...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +204

      Juic 26 ноября 2018, 15:30

      Игрок не прислушался к моему предупреждению и принял душ в моем присутствии. Я ему сообщил, что напишу об этом в отчете, он не обратил внимания на это»
      +
      Это правило существует для того, чтобы футболисты не смогли фальсифицировать результаты анализов.

      "Но как?"(с)

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 ноября 2018, 06:51

      В апреле 2018 года Рамос был ещё молодой, многое в футболе не знал. И был уверен, что допинг жрут только русские.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 ноября 2018, 00:13

      Это уже перебор.

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 25 ноября 2018, 22:43

      Просто Рамос русский, как выяснится скоро))

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > mihail200606 26 ноября 2018, 12:03

      Сергей Рамосов агент кремля !

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 25 ноября 2018, 21:43

      А как вы хотели) Только грязные русские используют допинг. А там ребята в сфере "высоких достижений" не делают это, а если и делают то не осознанно или опять таки, виноваты русские

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 25 ноября 2018, 21:14

      Правильно...а то вдруг допинг смоет...

      1
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