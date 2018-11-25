Football Leaks: офицер допинг-контроля не разрешал Рамосу принимать душ перед прохождением теста

Der Spiegel опубликовал фрагмент отчета офицера допинг-контроля с матча Примеры между «Малагой» и «Реалом» в апреле 2018 года. Ранее сообщалось, что после этого матча защитник Серхио Рамос не прошел допинговый тест.

Рамос опроверг обвинения и заявил, что ему разрешили сходить в душ до сдачи теста.

«Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед тем, как сдавать мочу. Его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что по правилам AEPSAD это запрещено и что он не может пойти в душ. Спортсмен и врачи «Реала» не согласились.

Они сказали мне, что в матчах УЕФА им разрешают принимать душ и что в лиге это тоже разрешено. Я ответил ему, что не знаю об этом и что я не могу разрешить ему принять в душ.

Игрок не прислушался к моему предупреждению и принял душ в моем присутствии. Я ему сообщил, что напишу об этом в отчете, он не обратил внимания на это», – говорится в фрагменте, опубликованном Der Spiegel.

Сообщается, что игрокам запрещено принимать душ перед сдачей теста на мочу. Это правило существует для того, чтобы футболисты не смогли фальсифицировать результаты анализов.