Рамос: «Я категорически против допинга. Никогда не принимал его и не буду принимать»

Защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал официальное заявление после обвинений в применении допинга. Ранее Football Leaks опубликовал расследование, в котором приводятся данные о допинге игрока.

«Я категорически против допинга. Я никогда не принимал его, никогда не буду принимать, не давал согласия и не буду давать согласия на применение допинга в любой форме.

Два упомянутых [в расследовании – прим. «Бомбардира»] случая объясняются следующим:

1. «Малага», апрель 2018 года. Когда матч закончился, меня попросили пройти антидопинговый тест. Учитывая длительность поездки команды домой, мне разрешили сходить в душ в присутствии официального представителя. После этого я прошел тест, как и во всех других случаях.

2. Кардифф, июнь 2017 года. Мне оказали стандартную медицинскую помощь врачи клуба. Этот вопрос был официально решен между организациями в письменной форме.

На протяжении всей своей карьеры я бесконечное количество раз проходил допинг-тесты. Всегда результат был отрицательный. Ни в одном из этих случаев, как уже заявили «Реал», WADA и УЕФА, ни в каких-либо других, я не нарушал анти-допинговые правила», – говорится в заявлении.

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