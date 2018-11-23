Football Leaks: у Рамоса неоднократно находили допинг, в том числе после финала Лиги чемпионов

Бюро футбольных расследований Football Leaks опубликовало информацию, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был уличен в употреблении допинга. При этом наказания испанец не понес.

По сведениям источника, игрок провалил тест после финала Лиги чемпионов-2016/17 против «Ювентуса» (4:1). У него обнаружили вещество дексаметазон, который спортсменам можно применять только в рамках терапевтического исключения.

Это не единственный случай, когда Рамоса уличали в допинге. Ни за один из эпизодов наказания не последовало, гласит материал Football Leaks, опубликованный в Spiegel.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:

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