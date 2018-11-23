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    Football Leaks: у Рамоса неоднократно находили допинг, в том числе после финала Лиги чемпионов

    Бюро футбольных расследований Football Leaks опубликовало информацию, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был уличен в употреблении допинга. При этом наказания испанец не понес.

    По сведениям источника, игрок провалил тест после финала Лиги чемпионов-2016/17 против «Ювентуса» (4:1). У него обнаружили вещество дексаметазон, который спортсменам можно применять только в рамках терапевтического исключения.

    Это не единственный случай, когда Рамоса уличали в допинге. Ни за один из эпизодов наказания не последовало, гласит материал Football Leaks, опубликованный в Spiegel.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Spiegel

    Football Leaks – это портал, который публикует информацию о различных трансферах и финансовых операциях, используя утечки данных. Его называют аналогом известного проекта WikiLeaks. 

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    23.11.2018 20:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1059

      mig28 27 ноября 2018, 10:17

      это объясняет его поведение в финалах=))))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 ноября 2018, 00:34

      Ай да Рамос! Ай да сукин сын!))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 23 ноября 2018, 23:01

      Да нет ! Не может быть! Это какая то ошибка!!!! Допинг могут принимать только РУССКИЕ, а эти благородные человеки не могут, они только лечатся!!!!!!! УШЛЁПКИ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 23 ноября 2018, 22:49

      Все может быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 22:36

      Допингистов во многих командах предостаточно, но находят только у слабых, а не сильных мира сего. То, что для одних допинг, для других терапевтическая необходимость...

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 23 ноября 2018, 22:35

      Это русские ему допинг подсыпали...негодники...

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 23 ноября 2018, 22:32

      Перес отмазал

      0
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 23 ноября 2018, 22:31

      Совсем уже не тот Сержик, не бережёт себя-часто простывать стал.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 21:40

      Российский игрок на основании этой информации уже был бы дисквалифицирован.

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 ноября 2018, 21:26

      Испания поскользнулась в футболе, Норвегия в биатлоне, США в гимнастике. Как разнообразен Мир. А виноваты всегда мы.
      А Football Leaks можно посоветовать, как говорил Христос - "ищите и обрящите".

      6
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