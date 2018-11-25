Семак опроверг информацию о конфликте с Маркизио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Комментатор «Матч ТВ» во время прямого эфира сообщил о споре на скамейке санкт-петербуржцев, в котором участвовал хавбек Клаудио Маркизио.

– Вы собирались выпустить Маркизио на замену, но что-то произошло. Со стороны показалось, что он отказался выходить на поле. Это так? И если нет, то что случилось?

– Вам показалось. Никаких проблем нет, я в этом не сомневаюсь. Это внутрикомандное дело, и все вопросы, которые у нас есть, мы решаем в коллективе.