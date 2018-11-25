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    Семак опроверг информацию о конфликте с Маркизио

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

    Комментатор «Матч ТВ» во время прямого эфира сообщил о споре на скамейке санкт-петербуржцев, в котором участвовал хавбек Клаудио Маркизио.

    – Вы собирались выпустить Маркизио на замену, но что-то произошло. Со стороны показалось, что он отказался выходить на поле. Это так? И если нет, то что случилось?

    – Вам показалось. Никаких проблем нет, я в этом не сомневаюсь. Это внутрикомандное дело, и все вопросы, которые у нас есть, мы решаем в коллективе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2018 21:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 14:43

      Ничего страшного в этом конфликте нет. Победа все загладит.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 ноября 2018, 09:24

      Да лан, мужики. Дешевки из морковской желтой прессы хотят конфликт раздуть там, где его нет. Очевидно же, не покупайтесь! Одного свинтяка хватит.

      1
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 26 ноября 2018, 00:18

      Как зае..ли эти "звезды"со своими понтами. И это касается не только Зенита (МЮ, Барса, и т.д.) Это буду делать, - это не буду, это так должно быть, а это так и т.п. Так становились бы сразу тренерами, на хер играть после 30-и раз такие умудренные!? Многие играть могут, а как дело до тренерства доходит, так почему-то как обосранные олени!? Только воду мутят.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 26 ноября 2018, 00:17

      звездас маркиз карабас

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 26 ноября 2018, 00:02

      Хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 22:14

      Вместе с новым спортдиром обратно в Европу. Наши парни отыграют при любой погоде и любой отрезок времени на футбольном поле.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2018, 22:10

      кто такой "моркизие" в россии? и что он сделал ? пшол он в трещину! пусть миллер ему объясняет... сергея богданыча не трогайте

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2018, 22:01

      Всей скамейкой уговаривали шляпу снять

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 25 ноября 2018, 21:54

      Разрекламированный Маркизио на поле себя никак не показал...Думаю зря взяли ..от безвыходности ..

      5
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 25 ноября 2018, 21:53

      Не хочу играть в такой холод сказал он!)))

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