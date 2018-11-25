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    Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли 

    «Ривер Плейт» в своем официальном твиттере сообщил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» перенесли. Дата, когда пройдет игра, пока неизвестна.

    Изначально встреча должна была состояться вчера, 24 ноября. Перед матчем фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус «Бока Хуниорс», некоторые футболисты получили травмы. Игру перенесли на стуки, она должна была начаться 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

    Сегодня стало известно, что стадион «Монументаль», где должна пройти игра, закрыли из-за нарушения правил безопасности. «Ривер Плейт» должен был выплатить штраф, чтобы матч состоялся.

    Позже «Бока Хуниорс» выступил с официальном заявлением, в котором попросил КОНМЕБОЛ перенести встречу, поскольку матч должен играться «в равных условиях».

    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

    Источник: Официальный твиттер «Ривер Плейт»

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    25.11.2018 20:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 26 ноября 2018, 22:17

      Так и оставьте её неизвестной пока не пройдёт матч...) во избежание

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 ноября 2018, 06:48

      Ещё одна "горячая точка" планеты.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 25 ноября 2018, 21:08

      Так это не фанаты. И те, из-за кого матчи останавливают, кто фаеры жжет. Фанат - это человек, который любит смотреть футбол и болеет за какую-то команду, поддерживает ее. А если человек делает так, что матчи останавливают или переносят, это никакой не фанат. Это просто быдло, который ищет повод подраться.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > bset 26 ноября 2018, 09:44

      "человек, который любит смотреть футбол и болеет за какую-то команду" это болельщик. А фанат это уже другое, это уже диагноз..)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 ноября 2018, 21:01

      Ю. Америка не далеко ушла от Африки. Беспредел и разруха.

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