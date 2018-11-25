Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли 

«Ривер Плейт» в своем официальном твиттере сообщил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» перенесли. Дата, когда пройдет игра, пока неизвестна.

Изначально встреча должна была состояться вчера, 24 ноября. Перед матчем фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус «Бока Хуниорс», некоторые футболисты получили травмы. Игру перенесли на стуки, она должна была начаться 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Сегодня стало известно, что стадион «Монументаль», где должна пройти игра, закрыли из-за нарушения правил безопасности. «Ривер Плейт» должен был выплатить штраф, чтобы матч состоялся.

Позже «Бока Хуниорс» выступил с официальном заявлением, в котором попросил КОНМЕБОЛ перенести встречу, поскольку матч должен играться «в равных условиях».

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