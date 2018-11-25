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    Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион, на котором должен пройти финал Кубка Либертадорес

    Финальный матч Кубка Либертадорес находится под угрозой срыва. Сегодня власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль», на котором должны сыграть ответную встречу «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

    Решение было принято по соображениям безопасности. Сообщается, что на стадионе было больше болельщиков, чем позволяют правила, поэтому власти решили закрыть арену и оштрафовать клуб. Игру могут провести, если «Ривер Плейт» заплатит штраф и будет следовать требованиям безопасности.

    Изначально матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» должен был пройти вчера, но был перенесен на воскресенье из-за массовых беспорядков.

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Alairelibre

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    25.11.2018 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 ноября 2018, 09:16

      совсем отбитые

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 08:37

      а не проще перенести в другое место игру и не рисковать здоровьем игроков и болельщиков

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual > серега кашин 25 ноября 2018, 09:26

      Себя перенеси в другое место,это дерби,хотя о чем тебе это говорит не знаю

      -2
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Vizual 25 ноября 2018, 09:36

      А если будут большие жертвы?Если болелы отмороженные,чтож теперь в футбол не играть?

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Александр Агеев 25 ноября 2018, 10:50

      Ну вообще-то футбол для болельщиков. Лучше совсем не играть, чем играть при пустых трибунах или играть дерби Буэнос-Айреса в условном Хухуе (есть такой город в аргентинской провинции).

      Правоохранительным органам надо нормально работать. А если ж наплодили на окраинах города гетто, где живут самые отъявленные отморозки, и куда полиция не суётся, предпочитая отгораживать эти районы, а не разруливать там ситуацию - то вот и результат.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Vizual 25 ноября 2018, 11:40

      зато наверное тебе одному понятно, обезьянское поведение этих скотов!!

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      Рейтинг: +387

      Vizual > Александр Агеев 25 ноября 2018, 16:57

      Так не играй

      0
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