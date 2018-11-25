Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион, на котором должен пройти финал Кубка Либертадорес

Финальный матч Кубка Либертадорес находится под угрозой срыва. Сегодня власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль», на котором должны сыграть ответную встречу «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Решение было принято по соображениям безопасности. Сообщается, что на стадионе было больше болельщиков, чем позволяют правила, поэтому власти решили закрыть арену и оштрафовать клуб. Игру могут провести, если «Ривер Плейт» заплатит штраф и будет следовать требованиям безопасности.

Изначально матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» должен был пройти вчера, но был перенесен на воскресенье из-за массовых беспорядков.

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