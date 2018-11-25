Финал Кубка Либертадорес. «Бока Хуниорс» попросил КОНМЕБОЛ перенести ответный матч

Так игра будет или нет? За...ли уже. Ставки сделаны. Че за му.ки?
Сегодня пройдет ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс». Игра должна была состояться вчера, 24 ноября, но ее перенесли на сутки после того, как фанаты хозяев атаковали автобус гостей.
«Бока Хуниорс» опубликовали заявление на своем официальном сайте, в котором настаивают на том, что матч должен быть сыграть в равных условиях. Соответсвующее соглашение вчера подписали президенты «Ривер Плейта», «Бока Хуниорс» и КОНМЕБОЛ.
UPD Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли
Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть