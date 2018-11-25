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    Финал Кубка Либертадорес. «Бока Хуниорс» попросил КОНМЕБОЛ перенести ответный матч

    Сегодня пройдет ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс». Игра должна была состояться вчера, 24 ноября, но ее перенесли на сутки после того, как фанаты хозяев атаковали автобус гостей.

    «Бока Хуниорс» опубликовали заявление на своем официальном сайте, в котором настаивают на том, что матч должен быть сыграть в равных условиях. Соответсвующее соглашение вчера подписали президенты «Ривер Плейта», «Бока Хуниорс» и КОНМЕБОЛ.

    UPD Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли

    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

    Источник: Официальный сайт «Бока Хуниорс»

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    25.11.2018 19:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 25 ноября 2018, 20:29

      Так игра будет или нет? За...ли уже. Ставки сделаны. Че за му.ки?

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 25 ноября 2018, 20:23

      В каких ещё равных условиях? Ривер играл на выезде без болельщиков, пусть и Бока так сыграет. В чем проблема? И давно вроде надо отменить эти глупые двойные матчи. Финал есть финал, одна игра

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > fan-man 25 ноября 2018, 20:51

      пусть в европу переносят

      0
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