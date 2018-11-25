Финал Кубка Либертадорес. «Бока Хуниорс» попросил КОНМЕБОЛ перенести ответный матч

Сегодня пройдет ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс». Игра должна была состояться вчера, 24 ноября, но ее перенесли на сутки после того, как фанаты хозяев атаковали автобус гостей.

«Бока Хуниорс» опубликовали заявление на своем официальном сайте, в котором настаивают на том, что матч должен быть сыграть в равных условиях. Соответсвующее соглашение вчера подписали президенты «Ривер Плейта», «Бока Хуниорс» и КОНМЕБОЛ.

UPD Официально: ответный матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли

Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть