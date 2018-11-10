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    Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и поднялся на пятую строчку

    «Витесс» обыграл «Утрехт» в матче 12-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:1.

    Команда Леонида Слуцкого набрала 18 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. «Утрехт» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 12-й тур

    Витесс – Утрехт – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Линссен, 58; 2:0 – Эдегор, 64; 2:1 – Дессерс, 78.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2018 23:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:42

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 11 ноября 2018, 01:29

      Как и говорил раньше 4е место

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 ноября 2018, 00:51

      Возможно я ошибался, может быть со временем Слуцкий доростёт до среднего, но крепкого европейского тренера, но точно то что он только в начале пути, его российская история не в счёт. В любом случае, рад за него и удачи ему!!!

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 ноября 2018, 00:04

      Так держать ! Слуцкий молодец 1

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 00:02

      Пока у Лёни в "Витессе" неплохо получается. С грандами голландского футбола: ПСВ, Аяксом и Фейеноордом ему тяжело будет тягаться, а за 4-5-е место может побороться.

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