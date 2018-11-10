Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и поднялся на пятую строчку

«Витесс» обыграл «Утрехт» в матче 12-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:1.

Команда Леонида Слуцкого набрала 18 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. «Утрехт» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 12-й тур

Витесс – Утрехт – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Линссен, 58; 2:0 – Эдегор, 64; 2:1 – Дессерс, 78.

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