Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Кто ответит за мальчишек?» на матче молодежной команды

Болельщики «Спартака» вывесили баннер на матче молодежной команды красно-белых с «Арсеналом».

Надпись на баннер гласит: «Кто ответит за мальчишек?»

Ранее у некоторых учащихся клубной академии «Спартака» обнаружили гепатит А.

Кроме того, первые пять минут фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна, руководства и исполняющего обязанности главного тренера основной команды «Спартака» Рауля Рианчо.