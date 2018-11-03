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    Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Кто ответит за мальчишек?» на матче молодежной команды

    Болельщики «Спартака» вывесили баннер на матче молодежной команды красно-белых с «Арсеналом».

    Надпись на баннер гласит: «Кто ответит за мальчишек?»

    Ранее у некоторых учащихся клубной академии «Спартака» обнаружили гепатит А.

    Кроме того, первые пять минут фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна, руководства и исполняющего обязанности главного тренера основной команды «Спартака» Рауля Рианчо.

    Источник: Твиттер Олега Кошелева

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    03.11.2018 15:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 ноября 2018, 17:39

      кто,кто Каррера ясно же что он во всём виноват.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 3 ноября 2018, 17:37

      Федуна надо рассматривать в комплекте с Открытие-ареной. Без этих двух Спартак превратится во второе Торпедо.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 3 ноября 2018, 17:26

      Бизнесмены вроде Федуна понимают только язык рубля. Он к фанатам соизволит прислушаться только если например болельщики в знак протеста не посетят пару тройку домашних матчей. А пока деньги капают в кассу стадиона будут вам Рианчи всякие. =(

      2
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Gek Dement 3 ноября 2018, 20:40

      Рианчи не хуже Карреры.Спартак слил прошлый сезон,т.к.Каррера плохо подготовил команду.Они были не готовы к началу чемпионата и на конец чемпионата их не хватило.0:7 от Ливерпуля все забыли.Вылет от Паока.К чемпионству готовил Аленичев.1 тур с Арсеналом 4:0.Уволили за одну ошибку защитников.При Каррере защитники ошибались не меньше.Он посодействовал уходу Пилипчука и игра пропала.Нельзя себя так вести, когда ты ещё ничего не добился.Он перестал управлять командой и Глушаков здесь ни причём.Тренер ни о чём.Пусть учится.Если бы не убрали,слили бы ещё пару игр и сами же начали кричать,чтоб уходил.

      0
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      Рейтинг: +408

      Боцман52 > Александр Агеев 5 ноября 2018, 09:33

      Если не в теме, то нечего воздух сотрясать

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 17:19

      А ведь действительно.Кто ответит за мальчишек ?

      3
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 3 ноября 2018, 16:50

      А сегодня молодёжь КБ играла не с Уралом?
      Профессионализмом здесь и не пахнет ((

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 3 ноября 2018, 16:22

      Дураков на свете много

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 ноября 2018, 15:39

      Вот вам и семья от Рианчо, глушаков капитан, Ещенко пылит в дубле...

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > кузнецов артем 3 ноября 2018, 18:36

      А разве Ещенко не перевели в основу?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > кузнецов артем 3 ноября 2018, 18:37

      Прочитал. Действительно Ещенко в дубле. Семья, блин....

      0
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 3 ноября 2018, 15:21

      Ща вспомнят что при Черве было не так всё плохо ))

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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 15:20

      Да, болельщики взялись за "Спартак".

      2
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