Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Кто ответит за мальчишек?» на матче молодежной команды

кто,кто Каррера ясно же что он во всём виноват.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер на матче молодежной команды красно-белых с «Арсеналом».
Надпись на баннер гласит: «Кто ответит за мальчишек?»
Ранее у некоторых учащихся клубной академии «Спартака» обнаружили гепатит А.
Кроме того, первые пять минут фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна, руководства и исполняющего обязанности главного тренера основной команды «Спартака» Рауля Рианчо.
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— OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.