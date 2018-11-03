Слуцкий: «Когда «Витесс» проигрывает, чувствую себя полумертвым. Будто сижу на электрическом стуле»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему раскачивается во время матчей и признался, что когда его команда проигрывает, он чувствует себя сидящим на электрическом стуле.

«Это ответ организма на стресс, являющийся частью моей профессии. Это необъяснимо. За несколько дней до игры я начинаю бессознательно экономить энергию, и она выходит наружу во время матча. Таким образом я хочу помочь команде, поделиться своей энергией. Когда проигрываем, чувствую себя полумeртвым, будто сижу на электрическом стуле.

После матчей не сплю. Никогда. В среднем одна ночь в неделю у меня полностью бессонная. Это совсем не хорошо. Но именно так я переживаю свою профессию», – сказал Слуцкий.