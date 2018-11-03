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    Слуцкий: «Когда «Витесс» проигрывает, чувствую себя полумертвым. Будто сижу на электрическом стуле»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему раскачивается во время матчей и признался, что когда его команда проигрывает, он чувствует себя сидящим на электрическом стуле.

    «Это ответ организма на стресс, являющийся частью моей профессии. Это необъяснимо. За несколько дней до игры я начинаю бессознательно экономить энергию, и она выходит наружу во время матча. Таким образом я хочу помочь команде, поделиться своей энергией. Когда проигрываем, чувствую себя полумeртвым, будто сижу на электрическом стуле.

    После матчей не сплю. Никогда. В среднем одна ночь в неделю у меня полностью бессонная. Это совсем не хорошо. Но именно так я переживаю свою профессию», – сказал Слуцкий.

    Источник: Voetbalzone

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    03.11.2018 12:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 21:03

      Будет лучше чувствовать себя "полуживым".

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 ноября 2018, 12:59

      А когда с Крылышками договярняки расписывал и с Гинером Зенит в кабинетах побеждали нормально спал?
      - Все стулья после этого под тобой будут электрическими тов. Качалкин -это карма.))))

      1
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 3 ноября 2018, 12:44

      Да ты и есть полумёртвый тренеришко)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > DENZILLO-Спартак 3 ноября 2018, 12:56

      Да,при его работе в РПЛ "Спартак" всегда становился чемпионом,оставляя его "за бортом жизни".

      0
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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 3 ноября 2018, 12:36

      Слуцкий раскачал даже электрический стул!

      0
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 3 ноября 2018, 12:21

      если хочешь стул по крупному(по большому так сказать..) прими предложения Спартака

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Project Бабангида 3 ноября 2018, 13:02

      У него кличка всё-таки Качалкин,а не Умолишалкин.

      1
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