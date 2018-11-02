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    Эмери: «Наслышан о соперничестве «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

    «Для нашей команды важно, что это дерби состоится на «Эмирейтс». Здесь нас будут поддерживать свои болельщики. Это важный матч для обоих клубов, но победитель будет только один.

    Соперничества с «Тоттенхэмом»? Я много слышал об этом. Хотя и не так много, как журналисты или болельщики обоих клубов», – сказал Эмери.

    Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Блэкпул» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    02.11.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 ноября 2018, 11:30

      Приходит время и посмотреть, и дважды в этом году. Надеюсь не сядем в лужу

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