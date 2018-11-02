Эмери: «Наслышан о соперничестве «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

«Для нашей команды важно, что это дерби состоится на «Эмирейтс». Здесь нас будут поддерживать свои болельщики. Это важный матч для обоих клубов, но победитель будет только один.

Соперничества с «Тоттенхэмом»? Я много слышал об этом. Хотя и не так много, как журналисты или болельщики обоих клубов», – сказал Эмери.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Блэкпул» завершился со счетом 2:1.