Гвардиола: «Фулхэм» мастеровитый соперник, хотя сейчас не показывает высоких результатов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, за счет чего удалось обыграть «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Мы отлично проявили себя в плане агрессивности в тех моментах, когда находились без мяча. Этот соперник мастеровит, хотя в данный момент не показывает высоких результатов.

Думаю, мы добились заслуженной победы. Мы сделали ставку на использование свободным пространством, создали за счет этого достаточно голевых моментов. Я доволен», – сказал Гвардиола.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Фулхэм» завершился со счетом 2:0. В следующем раунде команда Гвардиолы встретится с победителем пары «Лестер Сити» – «Саутгемптон».