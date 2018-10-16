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    Какой вы футболист?

    Коллина: «Не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR»

    Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина считает излишней идею предоставления тренерам команд возможности обращаться к системе видеопомощи (VAR) во время матча.

    «В футболе мы не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR, как это практикуется в других видах спорта.

    Например, в отличие от волейбола и баскетбола, где подавляющее большинство нарушений объективны, в футболе все же важна интерпретация специалиста.

    Здесь судьи анализируют все доступные углы обзора, у них возникают лучшее представление о том, что происходит на поле, чем у тренера», – сказал Коллина.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2018 06:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 08:29

      Вы и сам ВАР долго не хотели вводить в отличие от других видов спорта. Тренеры тоже специалисты, а не только судьи. Если прерогатива видеопросмотра будет только за главным судьёй это будет профанация ВАР. Представители играющих команд должны иметь право требовать видеопросмотр главным судьёй в регламентируемых эпизодах и определённое количество раз.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 16 октября 2018, 09:30

      Согласен, если уж ввели ВАР, то вводите для всех, а то получается, как в м/ф Простоквашино с почтальоном, у меня есть для вас посылка, только я вам её не отдам...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 16 октября 2018, 09:34

      Всюду ВАР работает и на его просмотре настаивают игроки и тренеры в разных видах спорта и только футбол как всегда особняком. Решение всё равно будет принимать главный арбитр, но пусть посмотрит и убедится, а не игнорирует требования заинтересованных сторон.

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