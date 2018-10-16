Коллина: «Не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR»

Вы и сам ВАР долго не хотели вводить в отличие от других видов спорта. Тренеры тоже специалисты, а не только судьи. Если прерогатива видеопросмотра будет только за главным судьёй это будет профанация ВАР. Представители играющих команд должны иметь право требовать видеопросмотр главным судьёй в регламентируемых эпизодах и определённое количество раз.
Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина считает излишней идею предоставления тренерам команд возможности обращаться к системе видеопомощи (VAR) во время матча.
«В футболе мы не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR, как это практикуется в других видах спорта.
Например, в отличие от волейбола и баскетбола, где подавляющее большинство нарушений объективны, в футболе все же важна интерпретация специалиста.
Здесь судьи анализируют все доступные углы обзора, у них возникают лучшее представление о том, что происходит на поле, чем у тренера», – сказал Коллина.