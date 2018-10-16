Коллина: «Не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR»

Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина считает излишней идею предоставления тренерам команд возможности обращаться к системе видеопомощи (VAR) во время матча.

«В футболе мы не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR, как это практикуется в других видах спорта.

Например, в отличие от волейбола и баскетбола, где подавляющее большинство нарушений объективны, в футболе все же важна интерпретация специалиста.

Здесь судьи анализируют все доступные углы обзора, у них возникают лучшее представление о том, что происходит на поле, чем у тренера», – сказал Коллина.