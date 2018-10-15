Зырянов: «Игроки молодежки «Зенита» справились с Глушаковым и Ещенко»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов подвел итог победе над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура молодежного первенства.

– Эмоции сразу после матча захлестывают. Набрали три очка, обыграв московский «Спартак», добротную команду.

Тем более что за них сегодня играли футболисты, которую вызывались, и может быть, еще будут вызываться в сборную России. Нашим мальчишкам противостояли опытные игроки. Мы добились победы, которая очень важна с точки зрения становления молодых игроков и их характера. Они выстояли, выиграли – это очень хорошо.

В целом, футбол получился обоюдоострый, особенно во втором тайме, когда атаки то на одни ворота, то на другие шли одна за другой. Обе команды хотели выиграть.

– Какие-то коррективы пришлось вносить из-за того, что за «Спартак» играли Глушаков и Ещенко?

– Нам наоборот было приятно, что пришлось против них играть. Это игроки высокого уровня, и, конечно, мы переживали, как наши мальчишки будут им противостоять.

Но оказалось, что не все так страшно: и Колдунов, и Симутенков, и затем Анисимов справлялись в центре поля с Глушаковым, и Першин затерзал на фланге Ещенко. Ребята оценили себя на фоне игроков сборной, и теперь они могут понять, что достаточно легко могут играть на высоком уровне.

Напомним, после матча Андрей Анисимов подписал командный снимок из раздевалки «Сосать, «Спартак, сосать», но позже изменил его и извинился за оскорбление.