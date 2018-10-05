«Спартак» не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в текущем сезоне

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Спартак» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:3.

Российский клуб в этом сезоне не выиграл ни одного из четырех матчей, проведенных в еврокубках. Красно-белые дважды сыграли вничью и потерпели столько же поражений.

«Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл