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    Какой вы футболист?

    «Спартак» не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в текущем сезоне

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Спартак» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:3.

    Российский клуб в этом сезоне не выиграл ни одного из четырех матчей, проведенных в еврокубках. Красно-белые дважды сыграли вничью и потерпели столько же поражений.

    «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:20

      Самое смешное, что первое место в группе занимает самый слабый клуб, а последние два места занимают клубы которые должны возглавлять турнирную таблицу.Ну да бог с ним.Надеюсь через два тура ситуация изменится.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 13:18

      С Рейнджерс будет очень непросто. Может так ни одного и не выиграет.

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      Рейтинг: +3580

      Axe111 5 октября 2018, 11:01

      Позорит страну в европе в очередной раз

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 5 октября 2018, 06:55

      И не выиграет оставшиеся. Нет защиты (3 пропущенные). Вратарь хороший, но не выручает в критических ситуациях.

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