«Спартак» не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в текущем сезоне

Самое смешное, что первое место в группе занимает самый слабый клуб, а последние два места занимают клубы которые должны возглавлять турнирную таблицу.Ну да бог с ним.Надеюсь через два тура ситуация изменится.
Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Спартак» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:3.
Российский клуб в этом сезоне не выиграл ни одного из четырех матчей, проведенных в еврокубках. Красно-белые дважды сыграли вничью и потерпели столько же поражений.
«Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.
«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл