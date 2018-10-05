Мусаев – после победы над «Севильей»: «Когда за команду болеет город, гораздо легче добиваться результата»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Севильей» в Лиге Европы.

«Быки» победили со счетом 2:1, отыграв два гола во втором тайме. Решающий мяч ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили на 88-й минуте.

– С первых минут мы действовали качественно, но пропустили гол со стандарта. Оба игрока, вышедших на замену, справились со своей задачей и отлично сыграли.

Куэву мы выбрали сегодня потому, что центрфорвардов у нас нет. Это футболист с хорошей техникой, у него хороший пас, мы должны были играть низом. Он справился. Они менялись по позиции с Мамаевым, который тоже играл в атаке второй тайм.

– Как удалось настолько уверенно противостоять «Севилье»?

– Это не вопрос одного дня. Ребята настроились, были готовы к борьбе. Футболисты показывают хорошую игровую дисциплину, потому и удалось так уверенно противостоять такому сопернику.

Мы действовали достаточно компактно и узко, знали, что они будут комбинировать, потому и получилось сделать так много перехватов.

Когда собирается полный стадион, за команду болеет город, нам гораздо легче добиваться результата. Нам просто нужно забыть о том, какую победу мы одержали и двигаться вперед.

В воскресенье, 7-го октября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу с 22-мя очками, южане идут вторыми с 19-ю баллами в активе.