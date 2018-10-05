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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мусаев – после победы над «Севильей»: «Когда за команду болеет город, гораздо легче добиваться результата»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Севильей» в Лиге Европы.

    «Быки» победили со счетом 2:1, отыграв два гола во втором тайме. Решающий мяч ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили на 88-й минуте.

    – С первых минут мы действовали качественно, но пропустили гол со стандарта. Оба игрока, вышедших на замену, справились со своей задачей и отлично сыграли.

    Куэву мы выбрали сегодня потому, что центрфорвардов у нас нет. Это футболист с хорошей техникой, у него хороший пас, мы должны были играть низом. Он справился. Они менялись по позиции с Мамаевым, который тоже играл в атаке второй тайм.

    – Как удалось настолько уверенно противостоять «Севилье»?

    – Это не вопрос одного дня. Ребята настроились, были готовы к борьбе. Футболисты показывают хорошую игровую дисциплину, потому и удалось так уверенно противостоять такому сопернику.

    Мы действовали достаточно компактно и узко, знали, что они будут комбинировать, потому и получилось сделать так много перехватов.

    Когда собирается полный стадион, за команду болеет город, нам гораздо легче добиваться результата. Нам просто нужно забыть о том, какую победу мы одержали и двигаться вперед.

    В воскресенье, 7-го октября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу с 22-мя очками, южане идут вторыми с 19-ю баллами в активе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2018 01:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 09:38

      Спасибо за победу от всех жителей Кубани,столько адреналина!

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 октября 2018, 07:53

      Как изменилась команда за время смены тренера!!!! Это другой Краснодар. Мамаев побежал, пашет как молодой конь, Ари мотивирован, чувствуется спокойствие в команде и самое главное видно, что командой руководит ТРЕНЕР, а не группа товарищей.
      С Федей, дай Бог ему здоровья, и с Шалимовым, был однообразный футбол, не интересный, однообразный, предсказуемый и скучный. Иногда удавались хорошие матчи.
      А сейчас, блин как триллер какой то смотрим. Кто будет и откуда бить неизвестно.
      Очень хочется верить, что этот парень продолжит так как начал. И полные трибуны он будет видеть каждый матч!
      Болельщиков с победой!

      2
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      Рейтинг: +19

      Flinder > Retiremen_VMF 5 октября 2018, 09:52

      Да, полностью прав! Каждый матч эмоции, и парни играют с удовольствием, это видно. А что еще нравится, стали бить из-за пределов штрафной, с любых позиций! Побед Краснодару!

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 5 октября 2018, 07:44

      Очередное доказательство того, что не обязательно нанимать "Манчини" (условно), и покупать "Роналду" что бы добиваться результата

      4
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      Рейтинг: +87

      grain > Razvedchik - sniper 5 октября 2018, 14:45

      продолжу: и красиво ИГРАТЬ в футбол!

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