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  • Червиченко: «На матче «Спартака» ожидаются полупустые трибуны. Вряд ли кто-то хочет смотреть такую унылую игру»

Червиченко: «На матче «Спартака» ожидаются полупустые трибуны. Вряд ли кто-то хочет смотреть такую унылую игру»

4 октября 2018, 20:39
13

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал интервью перед матчем красно-белых с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

«Думаю, Массимо Каррера будет тренером «Спартака» до конца года, вряд ли его уберут. В клубе нет чeткого понимания, кем его заменить. Увольнение Карреры стало бы поспешным решением, которое, возможно, и будет эмоциональным, но нет гарантии, что при любом другом тренере игра команды останется хотя бы на таком же уровне.

Полупустые трибуны, которые ожидаются на матче красно-белых, объясняются тем, что смотреть такую унылую игру, какая была на последних двух матчах, вряд ли кто-то хочет. К тому же цены на билеты в нынешнем «Спартаке» — далеко не подарок. Абсолютно закономерно, что людей придeт меньше. Хорошо, если будет хотя бы 25 тысяч. Всe собралось в кучу: погода, унылое настроение, плохая игра команды, вялотекущий конфликт и цены.

Дождливая погода не сыграет особой роли для каждой из команд. Испанцы — более техничные, но у них дожди гораздо реже, чем у нас, поэтому им комфортнее в сухую погоду. Но у нас нет особо ребят с разящими ударами, нет того, кто способен это преимущество превратить в какой-то голевой момент. Обороняться в дождливую погоду легче, но команде Карреры ведь нужна победа», — сказал Червиченко.

Встреча на «Открытие Арене» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Вильярреал Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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AЛЕКС73
1538674891
не знаю кто как а я иду !!!
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DOCTOR PENALTY
1538675254
Все эти минусы легко перечеркнуть одним аргументом: сделать адекватные цены. Но Федун человек жадный. Этого не произойдёт.
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nirita
1538675290
Как он уже задолбал.
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slavа0508
1538675667
Задрали уже говно лить так сказать околофутбольные деятели......у Локо дела к примеру не намного лучше а то и хуже а столько шуму нет вокруг...Реал уже три матча не выигрывает два поражения и ничья и не чего........
Ответить
XoVoS
1538675829
Кто-то, что-то сказал? Чёто не ......
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Полная Канистра
1538678719
вот именно что сам ты большая КУЧА да к тому же и зловонная
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Вомбат
1538679794
Ну зачем, ЗАЧЕМ у таких берут интервью? Надо как-то объяснить журналистам, что если они хотят напечатать про гадость про Спартак, никто их не затыкает, пусть набрасывают. Но только пусть они обращаются к каким-нибудь достойным людям, ненавидящим Спартак. Их и в Москве хватает, не обязательно ехать к нам в Питер. Но только не к Червиченко. Интрвью с ним надо как-то запретить.
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Мары
1538687688
Чмошная рожа опять вылезла. На трибуны бы глянул аналитег......
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19asmodey54
1538689534
а эта жирная свинья ЧТО хорошего в свое время для "Спартака" сделала?! оракул хренов
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zigbert
1538810963
От тебя только и ждать унылого настроения.
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