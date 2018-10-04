Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко: «На матче «Спартака» ожидаются полупустые трибуны. Вряд ли кто-то хочет смотреть такую унылую игру»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал интервью перед матчем красно-белых с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

    «Думаю, Массимо Каррера будет тренером «Спартака» до конца года, вряд ли его уберут. В клубе нет чeткого понимания, кем его заменить. Увольнение Карреры стало бы поспешным решением, которое, возможно, и будет эмоциональным, но нет гарантии, что при любом другом тренере игра команды останется хотя бы на таком же уровне.

    Полупустые трибуны, которые ожидаются на матче красно-белых, объясняются тем, что смотреть такую унылую игру, какая была на последних двух матчах, вряд ли кто-то хочет. К тому же цены на билеты в нынешнем «Спартаке» — далеко не подарок. Абсолютно закономерно, что людей придeт меньше. Хорошо, если будет хотя бы 25 тысяч. Всe собралось в кучу: погода, унылое настроение, плохая игра команды, вялотекущий конфликт и цены.

    Дождливая погода не сыграет особой роли для каждой из команд. Испанцы — более техничные, но у них дожди гораздо реже, чем у нас, поэтому им комфортнее в сухую погоду. Но у нас нет особо ребят с разящими ударами, нет того, кто способен это преимущество превратить в какой-то голевой момент. Обороняться в дождливую погоду легче, но команде Карреры ведь нужна победа», — сказал Червиченко.

    Встреча на «Открытие Арене» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:29

      От тебя только и ждать унылого настроения.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 5 октября 2018, 00:45

      а эта жирная свинья ЧТО хорошего в свое время для "Спартака" сделала?! оракул хренов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 00:14

      Чмошная рожа опять вылезла.
      На трибуны бы глянул аналитег......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат 4 октября 2018, 22:03

      Ну зачем, ЗАЧЕМ у таких берут интервью? Надо как-то объяснить журналистам, что если они хотят напечатать про гадость про Спартак, никто их не затыкает, пусть набрасывают. Но только пусть они обращаются к каким-нибудь достойным людям, ненавидящим Спартак. Их и в Москве хватает, не обязательно ехать к нам в Питер. Но только не к Червиченко. Интрвью с ним надо как-то запретить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2018, 21:45

      вот именно что сам ты большая КУЧА да к тому же и зловонная

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 4 октября 2018, 20:57

      Кто-то, что-то сказал?
      Чёто не ......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 4 октября 2018, 20:56

      ну не знаю... вчера в продаже оставалось не прям много билетов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 4 октября 2018, 20:54

      Задрали уже говно лить так сказать околофутбольные деятели......у Локо дела к примеру не намного лучше а то и хуже а столько шуму нет вокруг...Реал уже три матча не выигрывает два поражения и ничья и не чего........

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 4 октября 2018, 20:48

      Как он уже задолбал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 20:47

      Все эти минусы легко перечеркнуть одним аргументом: сделать адекватные цены. Но Федун человек жадный. Этого не произойдёт.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > mopecekca 4 октября 2018, 23:16

      Хожу почти на все домашние игры, покупаю билеты, надо что-то ещё?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11