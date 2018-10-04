Червиченко: «На матче «Спартака» ожидаются полупустые трибуны. Вряд ли кто-то хочет смотреть такую унылую игру»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал интервью перед матчем красно-белых с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

«Думаю, Массимо Каррера будет тренером «Спартака» до конца года, вряд ли его уберут. В клубе нет чeткого понимания, кем его заменить. Увольнение Карреры стало бы поспешным решением, которое, возможно, и будет эмоциональным, но нет гарантии, что при любом другом тренере игра команды останется хотя бы на таком же уровне.

Полупустые трибуны, которые ожидаются на матче красно-белых, объясняются тем, что смотреть такую унылую игру, какая была на последних двух матчах, вряд ли кто-то хочет. К тому же цены на билеты в нынешнем «Спартаке» — далеко не подарок. Абсолютно закономерно, что людей придeт меньше. Хорошо, если будет хотя бы 25 тысяч. Всe собралось в кучу: погода, унылое настроение, плохая игра команды, вялотекущий конфликт и цены.

Дождливая погода не сыграет особой роли для каждой из команд. Испанцы — более техничные, но у них дожди гораздо реже, чем у нас, поэтому им комфортнее в сухую погоду. Но у нас нет особо ребят с разящими ударами, нет того, кто способен это преимущество превратить в какой-то голевой момент. Обороняться в дождливую погоду легче, но команде Карреры ведь нужна победа», — сказал Червиченко.

Встреча на «Открытие Арене» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.