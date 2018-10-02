Фарфан не сыграет с «Шальке»

«Локомотив» подтвердил, что атакующий игрок команды Джефферсон Фарфан пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке». Игра состоится завтра, 3 октября.

«Фарфан прошел углубленное медицинское обследование в связи с повреждением боковой связки. По результатам обследования скорректирован срок восстановления, реабилитация займет больше времени, чем ожидалось», – сообщила пресс-служба.

Фарфан – лучший бомбардир железнодорожников по итогам прошлого сезона.