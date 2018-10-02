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    Фарфан не сыграет с «Шальке»

    «Локомотив» подтвердил, что атакующий игрок команды Джефферсон Фарфан пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке». Игра состоится завтра, 3 октября.

    «Фарфан прошел углубленное медицинское обследование в связи с повреждением боковой связки. По результатам обследования скорректирован срок восстановления, реабилитация займет больше времени, чем ожидалось», – сообщила пресс-служба.

    Фарфан – лучший бомбардир железнодорожников по итогам прошлого сезона.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.10.2018 20:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 3 октября 2018, 09:35

      Потеря двух напов. Для Локомотива это плохо.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2018, 21:05

      ну трындец

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