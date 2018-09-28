Колосков: «Германии ничего не нужно строить к Евро-2024. Может быть, что-то подкрасить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии.

Матчи Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.

«Существует около полутора десятков критериев, по которым исполком УЕФА оценивает готовность той или иной страны провести крупный турнир. Это не просто дело вкуса, а колоссальная и объективная оценка всех возможностей тех стран, которые претендуют на право провести чемпионат. Я сам неоднократно участвовал в выборах хозяев подобных соревнований, будучи членом исполкомов ФИФА и УЕФА, и знаю, что никакой вкусовщины и политики там нет, только объективная оценка.

Если оценивать внешне – я присутствовал на ЧМ-2006 и на Евро-1988 в Германии, видел своими глазами, на каком высоком уровне эта страна способна организовывать крупные футбольные форумы. По моему субъективному мнению УЕФА сделал справедливый выбор. У немцев уже полностью готова инфраструктура – есть дороги, гостиницы, опыт проведения ЧМ и ЧЕ, потрясающие стадионы с великолепными газонами. Им практически ничего не нужно строить к Евро-2024, так, может быть, что-то подкрасить», – сказал Колосков.