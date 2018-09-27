Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:2).

«Мы знали, как «Челси» хочет играть, но мы дали им слишком много пространства, мы не были достаточно компактны. У нас было больше моментов в первом тайме.

К сожалению, мы должны принять в это. Мы хотели победить, нам не повезло, мы попали в перекладину.

Думаю, в эпизоде с первым голом был офсайд. Три игрока были в офсайде – двое точно. Мы должны это принять.

Это была хорошая подготовка к субботнему матчу, но мы должны лучше обороняться», – сказал Клопп.

В субботу «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в матче 7-го тура АПЛ.