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    Уткин: «В РПЛ нет сильных тренеров последние два года»

    Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, будет ли он хвалить руководство «Зенита», если петербургский клуб по итогам этого сезона станет чемпионом России.

    На данный момент сине-бело-голубые уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    «Я не знаю. Понимаете, это не является окончательным и однозначным критерием. Я уже приводил в качестве примера: весь прошлый год, говоря о Юрии Павловиче Семине, я говорил, что «Локомотиву» бы тренера еще поинтереснее найти. И потом вы почему-то посчитали, что чемпионство «Локомотива» как-то должно поменять мою точку зрения. Я считаю, что в чемпионате России нет сильных тренеров последние два года. И в частности, в борьбе за чемпионство их не было. Но чемпионом каждый год кто-то должен же становиться, куда здесь деваться.

    Может, «Зенит» и станет чемпионом. Но у нас в двух последних розыгрышах команда становилась чемпионом, потому что другие никак не могли этого сделать. Спартаковское чемпионство по динамике чуть по-другому выглядело, но «Локомотив» упорно пытался не стать чемпионом всю весеннюю часть чемпионата и был к этому близок. «Зенит» за последние шесть лет становился чемпионом один раз. Пора бы уже еще раз по закону подлости или вероятности», — сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 15:25
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1430

      balam 27 сентября 2018, 00:19

      жиробас уже давно никто.зачем его везде пихать?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 21:48

      Жирную утку в тренеры!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 21:31

      По его взгляду выиграть Титул Чемпиона РПЛ может не сильный тренер.

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 26 сентября 2018, 21:26

      и комментаторов тоже

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 26 сентября 2018, 19:37

      Есть достойные тренеры,только утка не понимает что крякает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 сентября 2018, 19:25

      Гончаренко топчик. И не надо ля ля

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 сентября 2018, 18:58

      Гончаренко и Семак самые сильные в последние годы, имхо.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > altair2004 27 сентября 2018, 06:56

      я к нему отношусь необъективно, поэтому и не стал называть, он крут конечно

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 сентября 2018, 17:01

      Лучше б Вася про хороших комментаторов рассказал,что по уму ему всё таки ближе.Ведь со времён Озерова эта прекрасная профессия выродилась как факт.Пример Васи только увеличивает этот отрыв между хорошей профессией и балабольством.

      5
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 16:52

      Зато регулярно вступает чего-то там добившийся в жизни Великий Уткин....и Рейнгольд вспоминает, что раньше были времена, а теперь мгновения, раньше поднимался х...й, а теперь давление....

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 26 сентября 2018, 16:30

      Эк, куда хватил. За последние два года получается, что РПЛ постепенно деградирует, вот только судя по европейскому коэффициенту, что-то это особо не ощущается. И вообще, это не его тема...

      3
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