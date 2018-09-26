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Уткин: «В РПЛ нет сильных тренеров последние два года»

26 сентября 2018, 15:25
32

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, будет ли он хвалить руководство «Зенита», если петербургский клуб по итогам этого сезона станет чемпионом России.

На данный момент сине-бело-голубые уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Я не знаю. Понимаете, это не является окончательным и однозначным критерием. Я уже приводил в качестве примера: весь прошлый год, говоря о Юрии Павловиче Семине, я говорил, что «Локомотиву» бы тренера еще поинтереснее найти. И потом вы почему-то посчитали, что чемпионство «Локомотива» как-то должно поменять мою точку зрения. Я считаю, что в чемпионате России нет сильных тренеров последние два года. И в частности, в борьбе за чемпионство их не было. Но чемпионом каждый год кто-то должен же становиться, куда здесь деваться.

Может, «Зенит» и станет чемпионом. Но у нас в двух последних розыгрышах команда становилась чемпионом, потому что другие никак не могли этого сделать. Спартаковское чемпионство по динамике чуть по-другому выглядело, но «Локомотив» упорно пытался не стать чемпионом всю весеннюю часть чемпионата и был к этому близок. «Зенит» за последние шесть лет становился чемпионом один раз. Пора бы уже еще раз по закону подлости или вероятности», — сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (32)
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Snek
1537966001
Гончаренко, Бердыев не сильные тренера? Бердыев поднимает со дна Рубин, Гончаренко из молодёжки ЦСКА делает основную команду... А кого Уткин видит сильным тренером? Слуцкого? Ну у него пока никак в Европе, Вилаш-Боаш? Аналогично незаметен пока. Унаи Эмери? Кроме трёх ЛЕ с действительно сильным на тот момент клубом опять ничего.
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Антибиотик
1537966180
Ну, почему же нет? Я так понимаю, что Вася Уткин и тренер самый лучший был бы по его собственному мнению. Просто он на хрен никому не нужен.
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Полная Канистра
1537966436
а комментаторов и журналистов вообще - 0 ( НОЛЬ) и очень давно нет
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makson_klim
1537967026
Я понимаю,что Вася не любит Гончаренко....но на мой взгляд,Михалыч очень мощный тренер
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SEREZHA7575
1537967536
.........И ХОРОШИХ КОММЕНТАТОРОВ!
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Kalida
1537968621
угомоните его "КРЯ"
Ответить
Vitaly1960
1537968642
Эк, куда хватил. За последние два года получается, что РПЛ постепенно деградирует, вот только судя по европейскому коэффициенту, что-то это особо не ощущается. И вообще, это не его тема...
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Мары
1537970505
Лучше б Вася про хороших комментаторов рассказал,что по уму ему всё таки ближе.Ведь со времён Озерова эта прекрасная профессия выродилась как факт.Пример Васи только увеличивает этот отрыв между хорошей профессией и балабольством.
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Diesel133
1537977526
Гончаренко и Семак самые сильные в последние годы, имхо.
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РМЗ
1537979152
Гончаренко топчик. И не надо ля ля
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