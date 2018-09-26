Уткин: «В РПЛ нет сильных тренеров последние два года»

жиробас уже давно никто.зачем его везде пихать?
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, будет ли он хвалить руководство «Зенита», если петербургский клуб по итогам этого сезона станет чемпионом России.
На данный момент сине-бело-голубые уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
«Я не знаю. Понимаете, это не является окончательным и однозначным критерием. Я уже приводил в качестве примера: весь прошлый год, говоря о Юрии Павловиче Семине, я говорил, что «Локомотиву» бы тренера еще поинтереснее найти. И потом вы почему-то посчитали, что чемпионство «Локомотива» как-то должно поменять мою точку зрения. Я считаю, что в чемпионате России нет сильных тренеров последние два года. И в частности, в борьбе за чемпионство их не было. Но чемпионом каждый год кто-то должен же становиться, куда здесь деваться.
Может, «Зенит» и станет чемпионом. Но у нас в двух последних розыгрышах команда становилась чемпионом, потому что другие никак не могли этого сделать. Спартаковское чемпионство по динамике чуть по-другому выглядело, но «Локомотив» упорно пытался не стать чемпионом всю весеннюю часть чемпионата и был к этому близок. «Зенит» за последние шесть лет становился чемпионом один раз. Пора бы уже еще раз по закону подлости или вероятности», — сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».