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    Глушаков: «Не знаю когда, но я вернусь в сборную России и буду играть»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал, что вернется в состав сборной России.

    «Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней.

    Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но вернусь и буду играть.

    Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался.

    Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса», – сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2018 11:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2018, 14:46

      Наверное Глушак имел ввиду молодёжную сборную........Москвы......или Московской области...не знаю короче, но где то же этому засранцу нужно играть..

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 сентября 2018, 18:16

      Для начала надо бы попасть в основу какой-нибудь команды РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 сентября 2018, 13:08

      Глушаков для того . чтобы вернуться -нужно бегать и играть !

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2018, 04:05

      Купите с Комбаровым шашки, нарды, домино и режьтесь на здоровье. Меньше времени останется на глупые мысли. И нам спокойней будет. Всякому овощу - свое время!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:34

      Если будешь показывать приличную игру за Спартак ,то все возможно.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 сентября 2018, 20:27

      "..Пяточные шпоры..
      вестники разлуки..
      чёртовы шипы,чёртовы шипы..."

      это ещё отрывок.))
      Фас,ребята!

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 13 сентября 2018, 16:17

      И не мечтай! На пенсию пора!

      2
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 13 сентября 2018, 14:50

      На турнире легенд если только,с Титовым и Аленем)

      3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 сентября 2018, 13:50

      Поезд ушёл. Не надо было зевать. Появилась целая группа молодёжи, которая себя отлично проявила и интерес к сборной растёт справедливо. Наша критика подействовала и там внутри механизм правильно настроился. Думаю, двери для Глушакова закрыты, по крайней мере сейчас.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 сентября 2018, 13:41

      Может не нужно ??.

      4
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