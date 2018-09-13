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  • Глушаков: «Не знаю когда, но я вернусь в сборную России и буду играть»

Глушаков: «Не знаю когда, но я вернусь в сборную России и буду играть»

13 сентября 2018, 11:07
24

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал, что вернется в состав сборной России.

«Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней.

Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но вернусь и буду играть.

Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался.

Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса», – сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Дзюба Артем Глушаков Денис
Комментарии (24)
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Vickont
1536826773
FIFA 19- осуществи свою мечту
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vladimir-7
1536827344
Глушаков, ты будешь в сборной, когда выгонят придурка С.Черчесова.
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Ollegator
1536828508
Честно говоря не хотелось бы) Да и очень хотелось бы, чтобы Каррера его тоже куда-нибудь по дальше запхнул с такой игрой..
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slavа0508
1536828902
Отрадно слышать Денис...но для этого пахать надо и ещё раз пахать а не только выявить желания....а будешь пахать то и Спартаку польза а не будешь то и из основы Спартака скоро вытеснят...
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кузнецов артем
1536830113
Не думаю, что если бы отменили сейчас лимит ты бы пробился в основу Спартака...Смысл даже говорить о сборной тебе не вижу
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ribavadim
1536831224
Всё в твоих ногах!
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Фотон
1536831996
Мечтать не вредно.
Ответить
dimag
1536834007
Дениска теперь звезда инсты, лавры Широкова спать не дают. Какая уж там теперь сборная, если и в спартаке не очень.
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acer2003
1536835261
Может не нужно ??.
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Александр52
1536835800
Поезд ушёл. Не надо было зевать. Появилась целая группа молодёжи, которая себя отлично проявила и интерес к сборной растёт справедливо. Наша критика подействовала и там внутри механизм правильно настроился. Думаю, двери для Глушакова закрыты, по крайней мере сейчас.
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