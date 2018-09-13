Глушаков: «Не знаю когда, но я вернусь в сборную России и буду играть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал, что вернется в состав сборной России.
«Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней.
Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но вернусь и буду играть.
Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался.
Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса», – сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».
Источник: Бомбардир.ру