Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Волейболист Волков: «Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол»

Волейболист Волков: «Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол»

28 августа 2018, 16:01
30

Волейболист сборной России Дмитрий Волков считает, что по российскому телевидению должно быть больше трансляций волейбола.

– Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол.

Я почти уверен: зрители были бы только благодарны, если бы им показали хороший волейбол вместо какого-нибудь очередного, малозначимого и второстепенного матча.

Только как это объяснить? Как убедить руководство телекомпаний хотя бы чуточку сместить акценты?!

– Может, когда везде узнают, пытаются сфотографироваться, это не такая уж легкая ноша? И не лучше ли в тишине и спокойствии делать свое дело, получая при этом удовольствие?

– Чтобы рассуждать о том, как утомительна популярность, нужно… сначала пережить ее. Мы этого не чувствуем, а вот недостаток внимания даже в той ситуации, когда выигрываем золото на самых престижных в мире турнирах, – увы, да… – приводит слова Волкова «ВТБ Россия».

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fabio_c
1535463100
ждём возмущения команды по кёрлингу)
Ответить
erma
1535463659
Пойми, друг, в России есть национальная традиция - гнобить неудачников. Поэтому мы так пристально следим за футболом.
Ответить
DeStar
1535464087
Ооо, это вы ребята не ту страну выбрали, выступайте за сборную беларуси! Там КаЖДЫЙ ДЕНЬ в расписании стоит футбол, то АПЛ . то ЛЕ, То ЛЧ. а я телек включаю а что там вижу? как сборная беларуси в волейбол испанцев выносит, или как теннисистка наша с кем-то играет на каком-то коммерческом турнире, или бегает Динамо в КХЛ.
Ответить
Боцман59rus
1535464216
Это правда жизни и не только спорта касается, откуда он выпал, со своими обидами.)))
Ответить
Чикомас
1535465840
Волейбол еще показывают...а вот регби на пример.. Или хоккей с мячом. Им что, не обидно ? Просто надо сравнить аудиторию болельщиков. Футбол интересует миллионы, регби- в лучшем случае сотни, волейбол-тысячи..
Ответить
Project Бабангида
1535467511
меня как чемпиона мира по дротикам, волнует вопрос - где дротики? повсюду сплошной гандбол, с волейболом, санный спорт, а дротиков нет...!!
Ответить
kykyi
1535467806
Не совсем корректно. После того, как волейболисты выиграли ОИ их финальный матч, 2 месяца, через день по ТВ повторяли. Играйте, выигрывайте и будет вам "счастье".
Ответить
Diesel133
1535468114
интересно, что он считает "малозначимыми и второстепенными матчами"...
Ответить
Мария Мария
1535469494
товарищ когда шел в волейбол должен был это понимать...и нечего теперь включать обиженку... у меня дочь в 10 лет рассуждала так, мол ее бадминтон конечно не теннис зато пробиться легче...дядя тоже так думал наверное...а теперь славы захотелось...поздно батенька
Ответить
OfaZavr
1535473387
ну и где он увидел везде футбол? матч тв только и делает что лишает всех. итак оставили не топ игры нашего чемпионата а он хочет чтобы еще и их убрали что ли? да и волейбол показывают ведь не редко так что не плачьте) есть другие виды спорта которые вообще не показывают практически и они не жалуются.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+