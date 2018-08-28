Волейболист Волков: «Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол»

Волейболист сборной России Дмитрий Волков считает, что по российскому телевидению должно быть больше трансляций волейбола.

– Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол.

Я почти уверен: зрители были бы только благодарны, если бы им показали хороший волейбол вместо какого-нибудь очередного, малозначимого и второстепенного матча.

Только как это объяснить? Как убедить руководство телекомпаний хотя бы чуточку сместить акценты?!

– Может, когда везде узнают, пытаются сфотографироваться, это не такая уж легкая ноша? И не лучше ли в тишине и спокойствии делать свое дело, получая при этом удовольствие?

– Чтобы рассуждать о том, как утомительна популярность, нужно… сначала пережить ее. Мы этого не чувствуем, а вот недостаток внимания даже в той ситуации, когда выигрываем золото на самых престижных в мире турнирах, – увы, да… – приводит слова Волкова «ВТБ Россия».