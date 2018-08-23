Сакки – о Роналду: «Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат»

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки заявил, что приобретение нападающего Криштиану Роналду не гарантирует «Ювентусу» титулов.

«Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат. Вы знаете, что я вижу футбол как командный вид спорта с индивидуальными моментами. А не наоборот. Я убежден, что игрок не может побеждать в одиночку.

Тем не менее, Криштиану совершенно необыкновенный, и он сделает «Ювентус» еще сильнее. Достаточно ли будет его для победы в Лиге чемпионов? Это зависит от того, как он впишется в команду. Одного – недостаточно. Если вы со мной не согласны, то объясните, почему он никогда не выигрывал чемпионат мира.

«Ювентус» – отличный клуб, но если он хочет постоянно двигаться вперед, одной покупки Роналду будет недостаточно», – сказал Сакки.