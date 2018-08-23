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  • Сакки – о Роналду: «Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат»

Сакки – о Роналду: «Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат»

23 августа 2018, 16:15
3

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки заявил, что приобретение нападающего Криштиану Роналду не гарантирует «Ювентусу» титулов.

«Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат. Вы знаете, что я вижу футбол как командный вид спорта с индивидуальными моментами. А не наоборот. Я убежден, что игрок не может побеждать в одиночку.

Тем не менее, Криштиану совершенно необыкновенный, и он сделает «Ювентус» еще сильнее. Достаточно ли будет его для победы в Лиге чемпионов? Это зависит от того, как он впишется в команду. Одного – недостаточно. Если вы со мной не согласны, то объясните, почему он никогда не выигрывал чемпионат мира.

«Ювентус» – отличный клуб, но если он хочет постоянно двигаться вперед, одной покупки Роналду будет недостаточно», – сказал Сакки.

Источник: Football Italia
Италия. Кубок Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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МВС
1535035496
Роналду—козырной туз,без сомнений.но и с ним на руках можно остаться в дураках,без должного умения и стремления.
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XoVoS
1535038713
Чемпионате могут выиграть, но ЛЧ трудно
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Фотон
1535090101
Роналду-отстой
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