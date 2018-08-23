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    Сакки – о Роналду: «Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат»

    Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки заявил, что приобретение нападающего Криштиану Роналду не гарантирует «Ювентусу» титулов.

    «Ювентус» купил чемпиона, но не чемпионат. Вы знаете, что я вижу футбол как командный вид спорта с индивидуальными моментами. А не наоборот. Я убежден, что игрок не может побеждать в одиночку.

    Тем не менее, Криштиану совершенно необыкновенный, и он сделает «Ювентус» еще сильнее. Достаточно ли будет его для победы в Лиге чемпионов? Это зависит от того, как он впишется в команду. Одного – недостаточно. Если вы со мной не согласны, то объясните, почему он никогда не выигрывал чемпионат мира.

    «Ювентус» – отличный клуб, но если он хочет постоянно двигаться вперед, одной покупки Роналду будет недостаточно», – сказал Сакки.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2018 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:55

      Роналду-отстой

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 августа 2018, 18:38

      Чемпионате могут выиграть, но ЛЧ трудно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 23 августа 2018, 17:44

      Роналду—козырной туз,без сомнений.но и с ним на руках можно остаться в дураках,без должного умения и стремления.

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