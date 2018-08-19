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    Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Уралом»

    Официальный сайт РПЛ опубликовал стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч 4-го тура чемпионата России.

    Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Ерохин, Мак, Паредес, Дзюба, Дриусси.

    Урал: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Бикфалви, Майега, Араторе, Ильин.

    Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    19.08.2018 17:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 19 августа 2018, 19:50

      Ну что хороший живой футбол в первом тайме. Зенит хорош как и Урал. Приятно смотреть такой матч. Ждём второй тайм.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 августа 2018, 18:43

      дзюбиньо все патроны истратил с минском

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 18:42

      Надеюсь, что парни восстановились после игры с минчанами. Но замены обязательно будут. Ерохин, Нобоа и Дзюба выложились по полной в игре с "Динамо".

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 августа 2018, 18:08

      Я вижу, Семак отказался от ротации. А может надо было дать кому-то отдохнуть и выставить полуторный состав. А то ведь усталость накопится, и опять осенью команда поплывет. Как впрочем и всегда.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 августа 2018, 18:00

      Дриуссёнышу надо бы подучиться у Артёма, если хочет закрепится!..
      Только в паре и с прицелом на результативность!!..
      А уральцам, в лице Ильина и Бикфалви, так же на пару, на усладу зрителям, замутить что-нибудь голевОе!!!..

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