Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Уралом»

Официальный сайт РПЛ опубликовал стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч 4-го тура чемпионата России.

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Ерохин, Мак, Паредес, Дзюба, Дриусси.

Урал: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Бикфалви, Майега, Араторе, Ильин.

Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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