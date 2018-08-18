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    Джеррард: «Уверен, «Рейджерс» победит «Уфу»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Лиги Европы против «Уфы».

    «Игра против российской команды – вызов для нас.

    «Рейнджерс» очень близок к выходу в групповой этап, поэтому мои игроки должны быть полны уверенности. Уверен, мы сможем обыграть «Уфу» и пройти квалификацию», – приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.

    Первый матч «Рейнджерс» – «Уфа» состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдет в Уфе 30 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 07:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2018, 14:25

      УФЕ даю 10 проц. что они смогут пройти в групповой этап ЛЕ, но это больше чем перед ответном матче Зенита с минчанами так что все может быть

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:00

      Слишком самонадеянно.

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 августа 2018, 13:32

      Вот, Томаров, появился шанс надрать Джеррарду задницу. Так используйте его, чтобы не остаться на всю жизнь сокрушителем Люксембурга...

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 18 августа 2018, 11:58

      Надеюсь,самоуверенность и шапкозакидательский настрой сыграют с Глазго Рейнджерс злую шутку и Уфа пройдёт дальше по турниру.Уфе желаю запредельной самоотдачи и благосклонности футбольной фортуны.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 11:23

      заранее нельзя быть уверенным, это может быть наказуемо)

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 августа 2018, 10:22

      Будем посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 18 августа 2018, 09:52

      Есть пословица такая...не говори Гоп, пока не перепрыгнул!
      Удачи Уфе

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 09:07

      Рейнджерс сейчас совсем не тот, что раньше. Шутка ли, трансфермаркет оценивает стоимость игроков Уфы и Рейджерс в одну и ту же сумму) Но при этом, Уфа играет очень натужно и с дичайшим скрипом прошла команды значительно слабее шотландцев. Поэтому в проход наших не верю, но можно зацепится хотя бы дома за ничейку. Хоть какие-то баллы принести в рейтинг.

      10
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Cules2013 18 августа 2018, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ерунда всё это, у шотландцев в данный момент есть только имя, они ни чем не сильнее Уфы..ну и играют британские команды с запредельной самоотдачей, вот это может стать решающим фактором...

      -29
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > _Marqella_ 18 августа 2018, 12:56

      Из шотландских клубов самоотдачу я видел в еврокубках только у Селтика.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 08:56

      На бумаге шотландцы сильней и фавориты в этой паре, а как будет на футбольном поле посмотрим. Наши клубы могут удивлять в обе стороны.

      10
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      Рейтинг: +399

      kella 18 августа 2018, 08:48

      Хотелось бы и отмазку от Джеррарда услышать!

      7
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