Джеррард: «Уверен, «Рейджерс» победит «Уфу»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Лиги Европы против «Уфы».

«Игра против российской команды – вызов для нас.

«Рейнджерс» очень близок к выходу в групповой этап, поэтому мои игроки должны быть полны уверенности. Уверен, мы сможем обыграть «Уфу» и пройти квалификацию», – приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.

Первый матч «Рейнджерс» – «Уфа» состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдет в Уфе 30 августа.