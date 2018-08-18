Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеррард: «Уверен, «Рейджерс» победит «Уфу»

18 августа 2018, 07:51
17

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Лиги Европы против «Уфы».

«Игра против российской команды – вызов для нас.

«Рейнджерс» очень близок к выходу в групповой этап, поэтому мои игроки должны быть полны уверенности. Уверен, мы сможем обыграть «Уфу» и пройти квалификацию», – приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.

Первый матч «Рейнджерс» – «Уфа» состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдет в Уфе 30 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Рейнджерс Уфа Джеррард Стивен
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
КЭТиК
1534568675
Пободаемся.
Ответить
Parham
1534569509
Хотелось бы, чтобы ты - ошибся!!!
Ответить
Сильвербой
1534570682
Если судить по нынешней игре Уфы, то фаворит однозначно Рейнджерс! Но футбол штука непредсказуемая!
Ответить
kella
1534571322
Хотелось бы и отмазку от Джеррарда услышать!
Ответить
Рубик Докоян
1534571773
На бумаге шотландцы сильней и фавориты в этой паре, а как будет на футбольном поле посмотрим. Наши клубы могут удивлять в обе стороны.
Ответить
Cules2013
1534572461
Рейнджерс сейчас совсем не тот, что раньше. Шутка ли, трансфермаркет оценивает стоимость игроков Уфы и Рейджерс в одну и ту же сумму) Но при этом, Уфа играет очень натужно и с дичайшим скрипом прошла команды значительно слабее шотландцев. Поэтому в проход наших не верю, но можно зацепится хотя бы дома за ничейку. Хоть какие-то баллы принести в рейтинг.
Ответить
ВетеR
1534575174
Есть пословица такая...не говори Гоп, пока не перепрыгнул! Удачи Уфе
Ответить
OfaZavr
1534580620
заранее нельзя быть уверенным, это может быть наказуемо)
Ответить
Муруал
1534582712
Надеюсь,самоуверенность и шапкозакидательский настрой сыграют с Глазго Рейнджерс злую шутку и Уфа пройдёт дальше по турниру.Уфе желаю запредельной самоотдачи и благосклонности футбольной фортуны.
Ответить
Нас Много
1534588365
Вот, Томаров, появился шанс надрать Джеррарду задницу. Так используйте его, чтобы не остаться на всю жизнь сокрушителем Люксембурга...
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+