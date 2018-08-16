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    «Реал» проиграл впервые за 18 лет в матче за международный кубок

    Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

    Для команды Хулена Лопетеги это поражение за международный кубок стало первым за 18 лет. В ноябре 2000-го «Реал» уступил «Бока Хуниорс» (1:2) в матче за Межконтинентальный кубок, на замену которому пришел клубный чемпионат мира.

    После того поражения мадридцы выиграли 13 международных кубковых финалов подряд, в том числе пять раз – Лигу чемпионов.

    Источник: Marca

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    16.08.2018 10:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 14:21

      Все когда то бывает в первый раз.

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 августа 2018, 12:46

      Привет Флорентино
      Кристина мешал очень))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 августа 2018, 12:04

      Тренер а-ля Бенитес... убил игру на 57 минуте ! Замены все очень глупые и не обоснованные

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:40

      у Реала сейчас перестроечный период и вполне понятно что и результаты будут подводить на этом этапе.

      2
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      Рейтинг: +315

      ateist90 16 августа 2018, 11:35

      Ушли Роналду и Зидан настали для Реала новые времена, перестройки, а там как получится могут стать еще круче, а могут провалится.
      Конкретно в матче за супер кубок Атлетико смотрелся отлаженным механизмом, к тому же более голодным до побед не же ли Реал!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 августа 2018, 11:35

      Без Роналду.

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