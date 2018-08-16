«Реал» проиграл впервые за 18 лет в матче за международный кубок

Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

Для команды Хулена Лопетеги это поражение за международный кубок стало первым за 18 лет. В ноябре 2000-го «Реал» уступил «Бока Хуниорс» (1:2) в матче за Межконтинентальный кубок, на замену которому пришел клубный чемпионат мира.

После того поражения мадридцы выиграли 13 международных кубковых финалов подряд, в том числе пять раз – Лигу чемпионов.