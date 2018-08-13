РФС пообещал порядок на матче «Спартак» – ПАОК

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин высказался о мерах безопасности на матче «Спартак» – ПАОК (3-й тур квалификации ЛЧ). Матч состоится 14 августа в Москве.

«Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет. Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками «Спартака» есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать.

Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет.

Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно», – сказал Маркин.

Первая встреча завершилась поражением команды Массимо Карреры со счетом 2:3. После матча сообщалось о нападении греческих болельщиков на журналистов из России. Напомним, российские болельщики не смогли пройти на трибуны стадионе в Салониках в рамках наказания УЕФА.

Считается, что болельщики красно-белых планируют ответную акцию в отношении греческих фанатов.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били