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    РФС пообещал порядок на матче «Спартак» – ПАОК

    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин высказался о мерах безопасности на матче «Спартак»ПАОК (3-й тур квалификации ЛЧ). Матч состоится 14 августа в Москве.

    «Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет. Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками «Спартака» есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать.

    Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет.

    Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно», – сказал Маркин.

    Первая встреча завершилась поражением команды Массимо Карреры со счетом 2:3. После матча сообщалось о нападении греческих болельщиков на журналистов из России. Напомним, российские болельщики не смогли пройти на трибуны стадионе в Салониках в рамках наказания УЕФА.

    Считается, что болельщики красно-белых планируют ответную акцию в отношении греческих фанатов.

    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

    Источник: ТАСС

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    13.08.2018 18:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 22:29

      Наказывать греков нужно самоотверженной игрой на поле и победой по сумме двух матчей. Порядок тоже нужен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 13 августа 2018, 22:47

      С языка снял)))
      Но это в нас ,скорей всего возрастное говорит...
      Нас с тобой уже не переделать)))
      А так хочется нырнуть в то время ,хоть и примитивное по сегодняшним меркам,
      потому что ,там наша молодость и непосредственность восприятия!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 13 августа 2018, 23:21

      Да что говорить Алексей , жили просто и непринужденно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 13 августа 2018, 23:28

      Послухай Ляксандр,что за цифры у тебя такие сурьёзные (20495) ,это долларовый счёт в банке? )))) В прогнозы вроде не лезешь..

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 13 августа 2018, 19:52

      Очень жаль, что нельзя ответить этим ублюдкам адекватно, на понятном для них языке.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:21

      нужно им на поле все показать и за все наказать))

      4
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 13 августа 2018, 18:54

      Ну конечно Европейцам все можно, только наших лишают дом матчи без зрителей, а они пусть творят что хотят

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 августа 2018, 18:34

      Треху в первом тайме, чтоб в перерыве разошлись спокойненько.)))

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 13 августа 2018, 19:55

      Если они треху забьют, то спокойненько не разойдутся вообще.

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