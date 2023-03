Новичок «Эвертона» Люка Динь, перешедший в мерсисайдский клуб из «Барселоны», высказался по поводу своей татуировки.

У француза на груди выведены английские слова I Never Walk Alone («Я никогда не одинок»). Эта фраза напоминает девиз «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»).

«Моя татуировка – это не про футбол. Я дважды отказывал «Ливерпулю». Я «синий»!» – сообщил Динь.