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    Шавло: «Между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию у «Спартака» всего три дня. Но думаю, футболисты успеют восстановиться»

    Бывший генеральный директор «Спартак» Сергей Шавло отметил, что московской команде придется нелегко в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом. По его мнению, футболисты красно-белых успеют восстановиться после субботнего дерби с «Локомотивом».

    «ПАОК – команда с амбициями, греки всегда бьются до конца, легко спартаковцам не будет. Плюс в Салониках жарко, и буйные болельщики. Думаю, москвичи готовы к этому, они уже не первый год играют в еврокубках, знают, как это происходит.

    К тому же у соперника еще не начался национальный чемпионат, а «Спартак» в РПЛ уже стартовал. Правда, между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию всего три дня, но сейчас восстановление проходит быстро, думаю, футболисты успеют», – сказал Шавло.

    Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках 8 августа. Ответная игра пройдет 14 числа в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2018 17:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 августа 2018, 22:05

      наконец-то второй чел сказал правду, а то Семин, как тополь на Плющихе, один в адрес этих муда-ков-составителей высказывается

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 22:31

      Жаль что ротацию проводить нельзя, обе игры важные. Большой усталости не будет. Сезон еще только начинается.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 августа 2018, 20:57

      Да они еще устать не успели!

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 20:50

      Судя по динамике первой игры минут 30 на восстановление достаточно будет)))
      Да всё будет нормально, на адреналине одном можно выигрывать

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 19:35

      конечно успеют восстановиться, еще ведь начало сезона свежесть присутствует. да конечно график плотный и непростой но что поделаешь если хотим везде побеждать и участвовать то придется под него подстраиваться.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 19:22

      Усталость накапливается не сразу, а со временем.Так что к грекам восстановиться успеют даже те, кто принимал во всех матчах участие.А вот к матчу в Москве надо будет уже потихоньку ротацию проводить, иначе одним и тем же составом все матчи вытянуть сложно будет.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 19:00

      Хочешь быть первым надо бить первым! Только победа!

      7
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      Рейтинг: +10

      awko56 3 августа 2018, 18:47

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 3 августа 2018, 18:10

      Посмотрите на состав команды!
      Сейчас в Спартаке фактически ДВА СОСТАВА почти равноценных и, что характерно, ЗДОРОВЫХ игроков.
      Поэтому, думаю, что никаких проблем с боеготовностью наших к матчу с ПАОКом не будет.

      7
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 августа 2018, 18:00

      Лига есть Лига, тренерский штаб просто ОБЯЗАН и восстановить и настроить игроков. Это наши 6 очков, вперёд Спартак!!!

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