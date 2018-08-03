Шавло: «Между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию у «Спартака» всего три дня. Но думаю, футболисты успеют восстановиться»

Бывший генеральный директор «Спартак» Сергей Шавло отметил, что московской команде придется нелегко в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом. По его мнению, футболисты красно-белых успеют восстановиться после субботнего дерби с «Локомотивом».

«ПАОК – команда с амбициями, греки всегда бьются до конца, легко спартаковцам не будет. Плюс в Салониках жарко, и буйные болельщики. Думаю, москвичи готовы к этому, они уже не первый год играют в еврокубках, знают, как это происходит.

К тому же у соперника еще не начался национальный чемпионат, а «Спартак» в РПЛ уже стартовал. Правда, между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию всего три дня, но сейчас восстановление проходит быстро, думаю, футболисты успеют», – сказал Шавло.

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках 8 августа. Ответная игра пройдет 14 числа в Москве.