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  • Шавло: «Между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию у «Спартака» всего три дня. Но думаю, футболисты успеют восстановиться»

Шавло: «Между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию у «Спартака» всего три дня. Но думаю, футболисты успеют восстановиться»

3 августа 2018, 17:38
12

Бывший генеральный директор «Спартак» Сергей Шавло отметил, что московской команде придется нелегко в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом. По его мнению, футболисты красно-белых успеют восстановиться после субботнего дерби с «Локомотивом».

«ПАОК – команда с амбициями, греки всегда бьются до конца, легко спартаковцам не будет. Плюс в Салониках жарко, и буйные болельщики. Думаю, москвичи готовы к этому, они уже не первый год играют в еврокубках, знают, как это происходит.

К тому же у соперника еще не начался национальный чемпионат, а «Спартак» в РПЛ уже стартовал. Правда, между матчем с «Локомотивом» и выездом в Грецию всего три дня, но сейчас восстановление проходит быстро, думаю, футболисты успеют», – сказал Шавло.

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках 8 августа. Ответная игра пройдет 14 числа в Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПАОК Спартак Локомотив
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1533308383
Игра покажет, успеют или нет восстановиться. Сейчас игроки ещё далеки от своего функционала и игрового тонуса. Через 4 дня на 5-й было бы оптимально, но так в насыщенном календаре не получается, играя в нескольких турнирах.
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Сильвербой
1533308452
Когда уже это нытье прекратиться!? Все клубы в еврокубках играют через два дня на третий!!!
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DOCTOR PENALTY
1533308456
Лига есть Лига, тренерский штаб просто ОБЯЗАН и восстановить и настроить игроков. Это наши 6 очков, вперёд Спартак!!!
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derrik2000
1533309055
Посмотрите на состав команды! Сейчас в Спартаке фактически ДВА СОСТАВА почти равноценных и, что характерно, ЗДОРОВЫХ игроков. Поэтому, думаю, что никаких проблем с боеготовностью наших к матчу с ПАОКом не будет.
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Полная Канистра
1533312005
Хочешь быть первым надо бить первым! Только победа!
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Мары
1533313366
Усталость накапливается не сразу, а со временем.Так что к грекам восстановиться успеют даже те, кто принимал во всех матчах участие.А вот к матчу в Москве надо будет уже потихоньку ротацию проводить, иначе одним и тем же составом все матчи вытянуть сложно будет.
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OfaZavr
1533314105
конечно успеют восстановиться, еще ведь начало сезона свежесть присутствует. да конечно график плотный и непростой но что поделаешь если хотим везде побеждать и участвовать то придется под него подстраиваться.
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bzfar
1533318624
Судя по динамике первой игры минут 30 на восстановление достаточно будет))) Да всё будет нормально, на адреналине одном можно выигрывать
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Опорник84
1533319078
Да они еще устать не успели!
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zigbert
1533324691
Жаль что ротацию проводить нельзя, обе игры важные. Большой усталости не будет. Сезон еще только начинается.
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