Уткин: «Смолов – самый стабильный форвард России за последние три года»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

«Возможно, для Смолова переход в «Локомотив» – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя он может и не выступить в Лиге чемпионов. Мне кажется, что он особо и не делает на это ставку. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира.

А вообще, Смолов – это самый стабильный форвард в России за последние три года», – сказал Уткин.