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    Уткин: «Смолов – самый стабильный форвард России за последние три года»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

    «Возможно, для Смолова переход в «Локомотив» – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя он может и не выступить в Лиге чемпионов. Мне кажется, что он особо и не делает на это ставку. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира.

    А вообще, Смолов – это самый стабильный форвард в России за последние три года», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    02.08.2018 00:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 10:26

      Трудно сказать:"Как сложится судьба Федора после известных событий"?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 2 августа 2018, 10:35

      Уткин вообще говорит все что угодно, лишь бы это шло в разрез с общественным мнением

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 августа 2018, 09:05

      Нет, Василий. Это вы самый стабильный из жирных лжецов России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 2 августа 2018, 07:55

      Тонко, Вася, тонко )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 2 августа 2018, 07:27

      А Вася Утя ,самый стабильный пиз....
      да....бол...
      Фигаро здесь,фигаро там.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 07:12

      У нас, что не форвард, то стабилизец и не знаешь когда придёт трындец...

      2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 2 августа 2018, 06:12

      Самый стабильный форвард это Дядюн

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 августа 2018, 05:30

      Давно так не смеялся, Уткин оказывается и повеселить может

      2
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 2 августа 2018, 04:02

      Особенно его голевой нас на Азмуна

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 августа 2018, 03:12

      По мне, так его поведение и игра за последний месяц как раз говорят об обратном, он нервничает, совершает странные поступки, играет с потерей концентрации. Он о чем-то сильно переживает, вопрос только в том: о футболе или о чем-то другом?

      3
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