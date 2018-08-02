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  • Уткин: «Смолов – самый стабильный форвард России за последние три года»

Уткин: «Смолов – самый стабильный форвард России за последние три года»

2 августа 2018, 00:45
12

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

«Возможно, для Смолова переход в «Локомотив» – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя он может и не выступить в Лиге чемпионов. Мне кажется, что он особо и не делает на это ставку. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира.

А вообще, Смолов – это самый стабильный форвард в России за последние три года», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Уткин Василий
Комментарии (12)
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panmon
1533163421
Самый стабильный - Паша Погребняк!
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Yev
1533168752
По мне, так его поведение и игра за последний месяц как раз говорят об обратном, он нервничает, совершает странные поступки, играет с потерей концентрации. Он о чем-то сильно переживает, вопрос только в том: о футболе или о чем-то другом?
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triton004
1533171771
Особенно его голевой нас на Азмуна
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Zubo
1533177011
Давно так не смеялся, Уткин оказывается и повеселить может
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DePisuares
1533179537
Самый стабильный форвард это Дядюн
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Рубик Докоян
1533183136
У нас, что не форвард, то стабилизец и не знаешь когда придёт трындец...
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alex1951
1533184049
А Вася Утя ,самый стабильный пиз.... да....бол... Фигаро здесь,фигаро там.
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Вомбат
1533189924
Нет, Василий. Это вы самый стабильный из жирных лжецов России.
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Стикс1905
1533195358
Уткин вообще говорит все что угодно, лишь бы это шло в разрез с общественным мнением
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zigbert
1533281167
Трудно сказать:"Как сложится судьба Федора после известных событий"?
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