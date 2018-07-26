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    Арустамян: «По новому контракту Черчесов будет зарабатывать в сборной России 2,4 миллиона в год»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил подробности нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    РФС заключит со специалистом соглашение по схеме «2+2». Договор автоматически продлится на два года в случае выхода национальной команды на Евро-2020. При этом тренер получит возможность сам принять решение об активации данной опции.

    Черчесов будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год. Вместе бонусами сумма может возрасти до 3 миллионов. Весь тренерский штаб получит прибавку в зарплате в размере 20%.

    Сегодня член исполкома РФС Игорь Лебедев подтвердил, что организация согласовала новый контракт с Черчесовым.

    Источник: YouTube

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    26.07.2018 12:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 26 июля 2018, 17:54

      14 млн????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      andromend 26 июля 2018, 15:50

      Тренеру по футболу каждую секунду капает 5,8р. В месяц накапает 14.000.000.
      Стас, хорошо, что ты не космос! Там такие зарплаты не снились. Понял,что нашей стране нужны одни футболисты и их тренеры.И совсем даже не важно место в рейтинге. Остальные,держитесь.Не хорошо,конечно,считать чужие деньги,но все как то в сравнении познается.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 июля 2018, 15:05

      Стыдоба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      никорос 26 июля 2018, 13:32

      многовато помоему

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 июля 2018, 13:30

      В условиях постоянного скулежа по поводу отсутствия денег в РФС ЗП в 3 ляма это слишком. 1-1,5 ляма самое то, а если не согласен то свободен не велика потеря. Как тренер то он так себе, просто на эмоциях после ЧМ все об этом забыли. На ЧМ успех сборной это как раз не заслуга тренера, а упорный труд футболистов. Тупо перебегали всех. По сути то не было какой то умной стратегии , рисунка игры, тактики (а встать всей командой у своих ворот - это не тактика). Думаю отбор к Евро будет проходить очень тяжело, тогда то чинуши и будут вспоминать эти 2+2 с ЗП в 3 ляма...

      -2
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 26 июля 2018, 13:29

      В рублях само то ..

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 июля 2018, 13:12

      предсказуемо, с начало Капелло-ми раздули бюджет ЗП для тренеров сборной, теперь и отечественные по ЗП не намного отстают, видно чтоб и откат по душевнее был.
      Так то конечно должность не благодарная, проиграют - ведра с фекалиями всегда наготове имеются и у СМИ и у болел, сразу же обольют так, что не отмыться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > FanatSerj 26 июля 2018, 13:29

      "с начало" - сначала* )) зато в зарплатах тренеров разбираешься))

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 июля 2018, 13:10

      Ах*еть... За что? За 1.5 игры в год? 90% времени нихрена не делать,и наслаждаться жизнью? Мда,не ту страну Гондурасом назвали

      2
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 26 июля 2018, 12:57

      Для тренера команды из 8-ки сильнейших, прошедшего ЧМ, - это допустимо...
      Нужен повод для активации опции и получения бонусов!..
      Радость и настроение болельщиков несопоставимы с предполагаемыми затратами!..

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 12:47

      А УСЫ-то богатенький Буратино...

      3
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