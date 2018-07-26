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  • Арустамян: «По новому контракту Черчесов будет зарабатывать в сборной России 2,4 миллиона в год»

Арустамян: «По новому контракту Черчесов будет зарабатывать в сборной России 2,4 миллиона в год»

26 июля 2018, 12:43
11

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил подробности нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

РФС заключит со специалистом соглашение по схеме «2+2». Договор автоматически продлится на два года в случае выхода национальной команды на Евро-2020. При этом тренер получит возможность сам принять решение об активации данной опции.

Черчесов будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год. Вместе бонусами сумма может возрасти до 3 миллионов. Весь тренерский штаб получит прибавку в зарплате в размере 20%.

Сегодня член исполкома РФС Игорь Лебедев подтвердил, что организация согласовала новый контракт с Черчесовым.

Источник: YouTube
Россия Россия Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (11)
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KOLBIS
1532598456
А УСЫ-то богатенький Буратино...
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insider_retro
1532599024
Для тренера команды из 8-ки сильнейших, прошедшего ЧМ, - это допустимо... Нужен повод для активации опции и получения бонусов!.. Радость и настроение болельщиков несопоставимы с предполагаемыми затратами!..
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GoldPlayFIFARus9
1532599836
Ах*еть... За что? За 1.5 игры в год? 90% времени нихрена не делать,и наслаждаться жизнью? Мда,не ту страну Гондурасом назвали
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FanatSerj
1532599958
предсказуемо, с начало Капелло-ми раздули бюджет ЗП для тренеров сборной, теперь и отечественные по ЗП не намного отстают, видно чтоб и откат по душевнее был. Так то конечно должность не благодарная, проиграют - ведра с фекалиями всегда наготове имеются и у СМИ и у болел, сразу же обольют так, что не отмыться.
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ВетеR
1532600957
В рублях само то ..
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АртурZaСМ
1532601034
В условиях постоянного скулежа по поводу отсутствия денег в РФС ЗП в 3 ляма это слишком. 1-1,5 ляма самое то, а если не согласен то свободен не велика потеря. Как тренер то он так себе, просто на эмоциях после ЧМ все об этом забыли. На ЧМ успех сборной это как раз не заслуга тренера, а упорный труд футболистов. Тупо перебегали всех. По сути то не было какой то умной стратегии , рисунка игры, тактики (а встать всей командой у своих ворот - это не тактика). Думаю отбор к Евро будет проходить очень тяжело, тогда то чинуши и будут вспоминать эти 2+2 с ЗП в 3 ляма...
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никорос
1532601174
многовато помоему
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Axe111
1532606715
Стыдоба
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andromend
1532609407
Тренеру по футболу каждую секунду капает 5,8р. В месяц накапает 14.000.000. Стас, хорошо, что ты не космос! Там такие зарплаты не снились. Понял,что нашей стране нужны одни футболисты и их тренеры.И совсем даже не важно место в рейтинге. Остальные,держитесь.Не хорошо,конечно,считать чужие деньги,но все как то в сравнении познается.
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Romio-xxx
1532616871
14 млн????
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