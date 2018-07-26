Арустамян: «По новому контракту Черчесов будет зарабатывать в сборной России 2,4 миллиона в год»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил подробности нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

РФС заключит со специалистом соглашение по схеме «2+2». Договор автоматически продлится на два года в случае выхода национальной команды на Евро-2020. При этом тренер получит возможность сам принять решение об активации данной опции.

Черчесов будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год. Вместе бонусами сумма может возрасти до 3 миллионов. Весь тренерский штаб получит прибавку в зарплате в размере 20%.

Сегодня член исполкома РФС Игорь Лебедев подтвердил, что организация согласовала новый контракт с Черчесовым.