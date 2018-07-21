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    Неймар: «Думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес. Игрока обвиняли в симуляциях во время ЧМ-2018.

    «Вы думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно.

    После игр я держу лед по четыре-пять часов. Это сложно. Если вы никогда этого не испытывали, вам не понять.

    Шутки? Я видел их, но воспринял с юмором. Вчера я опубликовал в инстаграме видео с детьми по этой теме.

    Мой футбол связан с дриблингом, с тем, чтобы противостоять сопернику. Я не могу встать перед ним и сказать: «Дорогой, извини, но я хочу забить гол». Я не могу этого сделать.

    Я должен обвести его, должен попытаться сделать что-то, а он попытается не дать мне пройти себя, сфолить на мне. Часто я быстрее и легче, чем соперники, и они фолят. Для таких случаев есть рефери», – сказал Неймар.

    Неймар высмеял симуляции на ЧМ-2018 и повторил их вместе с детьми

    Источник: Skysports

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    21.07.2018 19:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:41

      Конечно ему достается иногда по настоящему , хотя набор элементов симуляции тоже присутствует.

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 22 июля 2018, 06:06

      Не понимаю тех кто его за симуляцию критикует. Такое ощущение что они игры просто не смотрят, а только а нарезки / отрывки матчей. Ему ноги отрывают каждую игру, бьют по ногам как никого другого на поле, иначе его сложно остановить. С порванными гетрами в конце каждого матча уходит. Бывает перегибает с этим, но иначе судья будет меньше обращать внимание и в итоге ему поломают что-нибудь..

      -1
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ > Shaitan. 22 июля 2018, 15:45

      И правильно сделают, рональду перевоспитали, тоже валялся как телка.

      0
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      Рейтинг: +141

      Антон Л 22 июля 2018, 05:38

      На Азара посмотри. Ни разу не видел, чтобы он симулировал или выпрашивал наказание для соперника.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 июля 2018, 21:59

      Азара в плане уместности в тот или иной момент дриблинга на голову выше чем Неймар

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июля 2018, 21:35

      Неймару не идёт на пользу всё это его актёрское мастерство, но, в целом он прав - все так упиваются своим хейтерством по отношению к нему, что не хотят видеть, что в 90% случаев его реально бьют по ногам и сильно, при чём.

      3
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      Рейтинг: +10

      pashatsok 21 июля 2018, 20:47

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      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:38

      даже как-то понять захотелось Неймара после этих слов, может и вправду не так уж он часто симулирует)

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      Рейтинг: +104

      itarnmag 21 июля 2018, 20:15

      За такую зарплату нужно терпеть,тем более что больше половины его страданий-это откровенная симуляция

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 июля 2018, 20:13

      "Поэтому я падаю до удара по ногам", так что ли?

      2
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      Рейтинг: +6320

      порт 21 июля 2018, 20:11

      Переходи в балет, там нем бьют по ногам.

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