Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Неймар: «Думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно»

Неймар: «Думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно»

21 июля 2018, 19:42
12

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес. Игрока обвиняли в симуляциях во время ЧМ-2018.

«Вы думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно.

После игр я держу лед по четыре-пять часов. Это сложно. Если вы никогда этого не испытывали, вам не понять.

Шутки? Я видел их, но воспринял с юмором. Вчера я опубликовал в инстаграме видео с детьми по этой теме.

Мой футбол связан с дриблингом, с тем, чтобы противостоять сопернику. Я не могу встать перед ним и сказать: «Дорогой, извини, но я хочу забить гол». Я не могу этого сделать.

Я должен обвести его, должен попытаться сделать что-то, а он попытается не дать мне пройти себя, сфолить на мне. Часто я быстрее и легче, чем соперники, и они фолят. Для таких случаев есть рефери», – сказал Неймар.

Неймар высмеял симуляции на ЧМ-2018 и повторил их вместе с детьми

Источник: Skysports
Чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1532191913
я чуть слезу не пустил!
Ответить
батог
1532193195
"Поэтому я падаю до удара по ногам", так что ли?
Ответить
itarnmag
1532193357
За такую зарплату нужно терпеть,тем более что больше половины его страданий-это откровенная симуляция
Ответить
OfaZavr
1532194690
даже как-то понять захотелось Неймара после этих слов, может и вправду не так уж он часто симулирует)
Ответить
pashatsok
1532195251
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nstop
Ответить
Cules2013
1532198114
Неймару не идёт на пользу всё это его актёрское мастерство, но, в целом он прав - все так упиваются своим хейтерством по отношению к нему, что не хотят видеть, что в 90% случаев его реально бьют по ногам и сильно, при чём.
Ответить
кузнецов артем
1532199587
Азара в плане уместности в тот или иной момент дриблинга на голову выше чем Неймар
Ответить
Антон Л
1532227119
На Азара посмотри. Ни разу не видел, чтобы он симулировал или выпрашивал наказание для соперника.
Ответить
Shaitan.
1532228803
Не понимаю тех кто его за симуляцию критикует. Такое ощущение что они игры просто не смотрят, а только а нарезки / отрывки матчей. Ему ноги отрывают каждую игру, бьют по ногам как никого другого на поле, иначе его сложно остановить. С порванными гетрами в конце каждого матча уходит. Бывает перегибает с этим, но иначе судья будет меньше обращать внимание и в итоге ему поломают что-нибудь..
Ответить
zigbert
1532281303
Конечно ему достается иногда по настоящему , хотя набор элементов симуляции тоже присутствует.
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
1
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+