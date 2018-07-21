Неймар: «Думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес. Игрока обвиняли в симуляциях во время ЧМ-2018.

«Вы думаете, я хочу постоянно страдать от ударов? Нет, это больно.

После игр я держу лед по четыре-пять часов. Это сложно. Если вы никогда этого не испытывали, вам не понять.

Шутки? Я видел их, но воспринял с юмором. Вчера я опубликовал в инстаграме видео с детьми по этой теме.

Мой футбол связан с дриблингом, с тем, чтобы противостоять сопернику. Я не могу встать перед ним и сказать: «Дорогой, извини, но я хочу забить гол». Я не могу этого сделать.

Я должен обвести его, должен попытаться сделать что-то, а он попытается не дать мне пройти себя, сфолить на мне. Часто я быстрее и легче, чем соперники, и они фолят. Для таких случаев есть рефери», – сказал Неймар.

Неймар высмеял симуляции на ЧМ-2018 и повторил их вместе с детьми