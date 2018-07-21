«ПСЖ» пожелал «Спартаку» хорошего сезона

Пресс-служба «ПСЖ» пожелала хорошего сезона «Спартаку».

Ранее московский клуб в твиттере опубликовал фото, на котором главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти пьют кофе с голкипером парижан Джанлуиджи Буффоном.

«Команда «ПСЖ» прибыла на сбор в Австрию и поселилась в отель, где живет «Спартак».

Массимо Каррера, Сальваторе Боккетти и Джанлуиджи Буффон передают всем привет», – говорится в сообщении красно-белых.

Публикацию прокомментировала пресс-служба «ПСЖ»: «Рады, что вы встретились в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона вам».