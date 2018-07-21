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«ПСЖ» пожелал «Спартаку» хорошего сезона

21 июля 2018, 15:54
9

Пресс-служба «ПСЖ» пожелала хорошего сезона «Спартаку».

Ранее московский клуб в твиттере опубликовал фото, на котором главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти пьют кофе с голкипером парижан Джанлуиджи Буффоном.

«Команда «ПСЖ» прибыла на сбор в Австрию и поселилась в отель, где живет «Спартак».

Массимо Каррера, Сальваторе Боккетти и Джанлуиджи Буффон передают всем привет», – говорится в сообщении красно-белых.

Публикацию прокомментировала пресс-служба «ПСЖ»: «Рады, что вы встретились в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона вам».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «ПСЖ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак ПСЖ
Комментарии (9)
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VVM1964
1532178153
Приятно , черт побери .
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tesch
1532178706
Взаимно, и вам удачи!
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hevbn 28
1532181710
Хочется сделать алаверды Парижу , и пожелать им удачи в сезоне (только если Спартак не будет играть с ними в ЛЧ) тем более , что мне нравится Тухель .
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DEFENDER114
1532181752
Очень дружелюбная новость! Приятно читать
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KOLBIS
1532186165
И послал Буффона на фотосессию...
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hofman
1532187789
Жаль буфон на ЧМ не приехал. Удачи ПСЖ в ЛЧ,Буфон достоин!
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OfaZavr
1532193800
спасибо большое! и вам тоже всего самого! приятно когда царит доброта.
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zigbert
1532278022
Спасибо и вам того же желаем.
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