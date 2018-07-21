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    «ПСЖ» пожелал «Спартаку» хорошего сезона

    Пресс-служба «ПСЖ» пожелала хорошего сезона «Спартаку».

    Ранее московский клуб в твиттере опубликовал фото, на котором главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти пьют кофе с голкипером парижан Джанлуиджи Буффоном.

    «Команда «ПСЖ» прибыла на сбор в Австрию и поселилась в отель, где живет «Спартак».

    Массимо Каррера, Сальваторе Боккетти и Джанлуиджи Буффон передают всем привет», – говорится в сообщении красно-белых.

    Публикацию прокомментировала пресс-служба «ПСЖ»: «Рады, что вы встретились в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона вам».

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    21.07.2018 15:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:47

      Спасибо и вам того же желаем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:23

      спасибо большое! и вам тоже всего самого! приятно когда царит доброта.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      hofman 21 июля 2018, 18:43

      Жаль буфон на ЧМ не приехал. Удачи ПСЖ в ЛЧ,Буфон достоин!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 18:16

      И послал Буффона на фотосессию...

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 июля 2018, 17:02

      Очень дружелюбная новость! Приятно читать

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 июля 2018, 17:01

      Хочется сделать алаверды Парижу , и пожелать им удачи в сезоне (только если Спартак не будет играть с ними в ЛЧ) тем более , что мне нравится Тухель .

      4
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      Рейтинг: +8757

      tesch 21 июля 2018, 16:11

      Взаимно, и вам удачи!

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