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    «Тоттенхэм» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2018/19

    «Тоттенхэм» официально представил свою новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2018/19.

    Домашний комплект традиционный: белая футболка, переходящая книзу в темно-синий цвет, который сливается с такими же шортами.

    Гостевая форма представляет собой темно-синюю футболку с сине-голубыми рукавами и шортами аналогичной расцветки.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    19.07.2018 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 июля 2018, 00:39

      третий комплект у них самый зачетный!)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 14:58

      Ох уж все эти новомодные полоски, узоры и прочая всячина. В комментах посмеялись с шорт. Они в правду на труселя исподние похожи)))

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