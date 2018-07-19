«Тоттенхэм» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2018/19

«Тоттенхэм» официально представил свою новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2018/19.
Домашний комплект традиционный: белая футболка, переходящая книзу в темно-синий цвет, который сливается с такими же шортами.
Гостевая форма представляет собой темно-синюю футболку с сине-голубыми рукавами и шортами аналогичной расцветки.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Тоттенхэм»