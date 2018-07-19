«Тоттенхэм» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2018/19

«Тоттенхэм» официально представил свою новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2018/19.

Домашний комплект традиционный: белая футболка, переходящая книзу в темно-синий цвет, который сливается с такими же шортами.

Гостевая форма представляет собой темно-синюю футболку с сине-голубыми рукавами и шортами аналогичной расцветки.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.