«Тоттенхэм» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2018/19

третий комплект у них самый зачетный!)
«Тоттенхэм» официально представил свою новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2018/19.
Домашний комплект традиционный: белая футболка, переходящая книзу в темно-синий цвет, который сливается с такими же шортами.
Гостевая форма представляет собой темно-синюю футболку с сине-голубыми рукавами и шортами аналогичной расцветки.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.
twit text
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.
twit text
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.