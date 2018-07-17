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    «Ростов» будет играть в новом сезоне РФПЛ на «Ростов Арене»

    «Ростов» будет выступать в следующем сезоне на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщил президент донской команды Арташес Арутюнянц.

    Ранее появилась информация, что в клубе отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

    «В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича Голубева за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», – сказал Арутюнянц.

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.07.2018 23:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июля 2018, 21:26

      А кто же тогда должен играть на этом стадионе?!......его построили для ЧМ и естественно он должен служить играм клуба "Ростов"

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июля 2018, 17:27

      Играть надо. Игрой повышать посещаемость. А то все слезы льем и помощников ищем.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:25

      Конечно если будет хорошая посещаемость матчей - все окупится.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 июля 2018, 14:47

      Там в Ростове, в управлении спортом есть хоть один "Иванов" ? Как новость, так не "Иванов". И притом всегда вопрос нерешаемый какой то.
      И только когда команда плюнула на все это и решила играть на Олимпе, вдруг начал решаться вопрос. Интересно, кого они так забоялись?

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 18 июля 2018, 09:56

      Повезло Ростову с Голубевым, если бы не он сдох бы "Ростов" еще года 3 назад, как та же "Кубань".

      0
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 18 июля 2018, 08:57

      Ура справедливость восторжествовала, мы победили.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 08:11

      Когда начнут считать деньги прослезятся. Клуб "Тосно" тоже на "Петровиче" играл за 4 ляма каждый матч, собирая от силы 5т. зрителей. Но "Тосно" не "Ростов" с его традициями и болельщиками. Но и 12 лямов за аренду на 1 матч тоже не хило, а финансовое положение команды общеизвестно.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 июля 2018, 07:36

      Ну, как обычно, пока не включили админресурс, дело не пошло. Посмотрим, надолго ли хватит. Рад за Ростов и его болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 июля 2018, 06:20

      Вот теперь можно ехать.

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 18 июля 2018, 03:25

      Ну ни кто в этом и не сомневался !

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