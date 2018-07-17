«Ростов» будет играть в новом сезоне РФПЛ на «Ростов Арене»

«Ростов» будет выступать в следующем сезоне на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщил президент донской команды Арташес Арутюнянц.

Ранее появилась информация, что в клубе отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

«В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича Голубева за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», – сказал Арутюнянц.