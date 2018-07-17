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«Ростов» будет играть в новом сезоне РФПЛ на «Ростов Арене»

17 июля 2018, 23:11
17

«Ростов» будет выступать в следующем сезоне на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщил президент донской команды Арташес Арутюнянц.

Ранее появилась информация, что в клубе отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

«В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича Голубева за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», – сказал Арутюнянц.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (17)
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GoLenaStop
1531859615
Для команды, достигшей уровня ЛЧ, деньги за выход на новую АРЕНУ в родном городе опять будем всем миром собирать? Как Арарат? Кстати, команде - успехов! "...Куда уходят деньги? В какие города-а? К ребятам по-соседству, Таким же, как и я..."
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zico2205
1531860346
Ну вот наконец то головы включили....Для кого то стадион вообще строился ??? Только вот еще цены на билеты держите приемлемые и народ будет ходить !!! Уверен , что по 20 тыс. собирать будут !!!
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ROSTOV SUPER
1531873522
Ну ни кто в этом и не сомневался !
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Ще Гевара
1531884056
Вот теперь можно ехать.
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Cules2013
1531888577
Ну, как обычно, пока не включили админресурс, дело не пошло. Посмотрим, надолго ли хватит. Рад за Ростов и его болельщиков.
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Рубик Докоян
1531890660
Когда начнут считать деньги прослезятся. Клуб "Тосно" тоже на "Петровиче" играл за 4 ляма каждый матч, собирая от силы 5т. зрителей. Но "Тосно" не "Ростов" с его традициями и болельщиками. Но и 12 лямов за аренду на 1 матч тоже не хило, а финансовое положение команды общеизвестно.
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Retiremen_VMF
1531914450
Там в Ростове, в управлении спортом есть хоть один "Иванов" ? Как новость, так не "Иванов". И притом всегда вопрос нерешаемый какой то. И только когда команда плюнула на все это и решила играть на Олимпе, вдруг начал решаться вопрос. Интересно, кого они так забоялись?
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zigbert
1531916745
Конечно если будет хорошая посещаемость матчей - все окупится.
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val-berezko
1531924043
Играть надо. Игрой повышать посещаемость. А то все слезы льем и помощников ищем.
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a-rakhmatov
1531938419
А кто же тогда должен играть на этом стадионе?!......его построили для ЧМ и естественно он должен служить играм клуба "Ростов"
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