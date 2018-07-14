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    Путин посетит финал ЧМ-2018 и церемонию закрытия турнира

    Президент РФ Владимир Путин побывает на финале чемпионата мира-2018 и церемонии закрытия турнира.

    «15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Кроме того, глава государства примет участие в награждении победителя турнира.

    Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2018 16:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 июля 2018, 22:47

      Сколько же ненавистников Путина собралось.)))
      Жаль, что вы не жили при Горбатом и Эльцыне. А если жили, то видимо не помните, куда страна катилась.
      Рады, что ЧМ в России прошёл??? А не припомните, кто "пробивал" для России этот чемпионат?
      Тогда будьте последовательны - либо не смотрите чемпионат, т.к. его именно Путин привёз в Россию, либо не пишите гадостей про того, кто добился проведения ЧМ-18 в России.

      -2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 14 июля 2018, 21:13

      Виде надо будет в рыло этому упырю крикнуть Слава Украине

      4
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 июля 2018, 19:59

      Хозяин - барин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 19:52

      Может ему там на голову кусок не достроенной балки шлёпнется ?
      Эх, мечты, мечты ........

      3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Diter Bolen 14 июля 2018, 19:53

      Я не П.и.д.е.р Болен.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Diter Bolen 14 июля 2018, 20:03

      Жду уже не первый год.
      Куёвых порохоботов в мёртвой стране набирают.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Diter Bolen 14 июля 2018, 20:09

      Мы не хохляндия, где за репосты и по политически выдуманным причинам людей в тюрьмах держут.И я рад за Вас дебилов, что теперь власть за которую вы стояли на Майдане эбёт своих же граждан за всё хорошее и не очень.
      Помнишь ДМБ и прощевайте ихтиандры куевы.Это про тебя и таких как ты дебилов.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Мары 14 июля 2018, 20:54

      К сожалению в Росси сажают за лайки и репосты в соцсетях. Вбей в яндексе" посадили за лайк" там много иинформации можно найти по этому поводу.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Dellleone 14 июля 2018, 22:31

      Было такое, но к сожалению голова на плечах для того чтобы думать, читать, рассуждать.В гос дуре уже приняли поправки к этому закону и ни кого за это не задерживают.Так же как и задержанные уже все на свободе.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Diter Bolen 14 июля 2018, 22:33

      Этот человек по соседству с тобой рядом сидит ?
      А вообще вы б ребята проблемами своей страны занимались.
      Общественная организация “Союз граждан Украины” обнародовала обновленный список, включающий имена 845 граждан, арестованных или подвергшихся репрессиям на Украине за свои политические взгляды.
      ________________________________________________________________
      Вот где поле то не паханное.

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 14 июля 2018, 19:38

      Счяс ндс на 1% подскочит, билеты то не дешёвый

      5
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 14 июля 2018, 18:52

      Чтоб его свергли изверга!!!!!

      7
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 14 июля 2018, 18:45

      скажите ему--когда посмотрит финал ! пусть разберётся и возвращает пенсии ! отменяет повышение тарифов ЖКЖ с 1 июля ! отменяет повышение НДС !

      4
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 июля 2018, 18:21

      А Димон поспать должен прийти... кстати,а куда Мутко делся ))))?

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > multi1984 14 июля 2018, 22:16

      Мутко теперь строитель....Строит... Планы, как бабок бюджетных напилить:))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июля 2018, 17:34

      Хотел бы я посмотреть на этот фейс если Вида еще раз пошлет привет коллегам из Динамо К.

      5
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 14 июля 2018, 16:56

      ok)

      0
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