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Путин посетит финал ЧМ-2018 и церемонию закрытия турнира

14 июля 2018, 16:28
22

Президент РФ Владимир Путин побывает на финале чемпионата мира-2018 и церемонии закрытия турнира.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, глава государства примет участие в награждении победителя турнира.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Франция Хорватия Путин Владимир
Комментарии (22)
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Project Бабангида
1531575814
он бы лучше в хоккей с кентами погонял , но протокол обязывает Володю на футбол тащится
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kykyi
1531578866
Хотел бы я посмотреть на этот фейс если Вида еще раз пошлет привет коллегам из Динамо К.
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multi1984
1531581696
А Димон поспать должен прийти... кстати,а куда Мутко делся ))))?
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САДЫЧОК
1531583151
скажите ему--когда посмотрит финал ! пусть разберётся и возвращает пенсии ! отменяет повышение тарифов ЖКЖ с 1 июля ! отменяет повышение НДС !
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rossonero666
1531583550
Чтоб его свергли изверга!!!!!
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SmilingDevil
1531586287
Счяс ндс на 1% подскочит, билеты то не дешёвый
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Мары
1531587152
Может ему там на голову кусок не достроенной балки шлёпнется ? Эх, мечты, мечты ........
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XoVoS
1531587563
Хозяин - барин
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abhvfdtcn
1531591988
Виде надо будет в рыло этому упырю крикнуть Слава Украине
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Владислав Vlad
1531597676
Сколько же ненавистников Путина собралось.))) Жаль, что вы не жили при Горбатом и Эльцыне. А если жили, то видимо не помните, куда страна катилась. Рады, что ЧМ в России прошёл??? А не припомните, кто "пробивал" для России этот чемпионат? Тогда будьте последовательны - либо не смотрите чемпионат, т.к. его именно Путин привёз в Россию, либо не пишите гадостей про того, кто добился проведения ЧМ-18 в России.
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