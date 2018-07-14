Путин посетит финал ЧМ-2018 и церемонию закрытия турнира

Сколько же ненавистников Путина собралось.)))
Жаль, что вы не жили при Горбатом и Эльцыне. А если жили, то видимо не помните, куда страна катилась.
Рады, что ЧМ в России прошёл??? А не припомните, кто "пробивал" для России этот чемпионат?
Тогда будьте последовательны - либо не смотрите чемпионат, т.к. его именно Путин привёз в Россию, либо не пишите гадостей про того, кто добился проведения ЧМ-18 в России.
Президент РФ Владимир Путин побывает на финале чемпионата мира-2018 и церемонии закрытия турнира.
«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, глава государства примет участие в награждении победителя турнира.
Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.