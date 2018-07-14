Путин посетит финал ЧМ-2018 и церемонию закрытия турнира

Президент РФ Владимир Путин побывает на финале чемпионата мира-2018 и церемонии закрытия турнира.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, глава государства примет участие в награждении победителя турнира.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.