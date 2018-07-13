Нойер: «В финале ЧМ я буду нейтральным болельщиком»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не определился с командой, за которую будет болеть в финале чемпионата мира-2018.

«В воскресенье я буду нейтральным болельщиком. В каждой из команд есть футболист, с которым меня что-то связывает.

С Иваном Ракитичем я никогда не терял контакт с тех пор, как мы играли в «Шальке». Корентен Толиссо – мой одноклубник в «Баварии». Желаю обоим хорошей игры», – написал Нойер в фейсбуке.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.