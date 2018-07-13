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    Нойер: «В финале ЧМ я буду нейтральным болельщиком»

    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не определился с командой, за которую будет болеть в финале чемпионата мира-2018.

    «В воскресенье я буду нейтральным болельщиком. В каждой из команд есть футболист, с которым меня что-то связывает.

    С Иваном Ракитичем я никогда не терял контакт с тех пор, как мы играли в «Шальке». Корентен Толиссо – мой одноклубник в «Баварии». Желаю обоим хорошей игры», – написал Нойер в фейсбуке.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Facebook.com

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    13.07.2018 06:05
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:14

      Потому что меня там нет...

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