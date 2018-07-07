ЧМ-2018. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал

Сборная Англии переиграла Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.
Победу британцам принесли точные удары защитника Харри Магуайра и полузащитника Деле Алли.
В полуфинале англичане встретятся с победителем матча Россия – Хорватия.
ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала
Швеция – Англия – 0:2 (0:1) текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Магуайр, 30; 0:2 – Алли, 59.
Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гуидетти, 65).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Кейн, Стерлинг. (Рэшфорд, 90+1)
Предупреждения: Гуидетти, 88; Ларссон, 90+4 – Магуайр, 87.
Календарь чемпионата мира-2018
Источник: Бомбардир.ру