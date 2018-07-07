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    ЧМ-2018. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал

    Сборная Англии переиграла Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    Победу британцам принесли точные удары защитника Харри Магуайра и полузащитника Деле Алли.

    В полуфинале англичане встретятся с победителем матча РоссияХорватия.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

    Швеция – Англия – 0:2 (0:1) текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Магуайр, 30; 0:2 – Алли, 59.

    Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гуидетти, 65).

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Кейн, Стерлинг. (Рэшфорд, 90+1)

    Предупреждения: Гуидетти, 88; Ларссон, 90+4 – Магуайр, 87.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 18:52
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:48

      Все по делу. Англичане были сильней.

      0
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      Рейтинг: +433

      Федун 8 июля 2018, 00:35

      ++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 июля 2018, 23:22

      Самый очевидный результат

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 7 июля 2018, 22:23

      Вот "жегвано"

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > Sg-9 7 июля 2018, 22:25

      Я считаю. ********* всех кто ниже написавших мне днарей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      Sg-9 > Sg-9 7 июля 2018, 22:27

      У них нет денег на ЧМ. У меня на ящике спам

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 7 июля 2018, 20:00

      Зря шведы отказались от услуг Ибрагимовича! Вот и результат.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 июля 2018, 19:55

      Эта игра для Англии была самая лёгкая из 5 (ну или из 4х,с Бельгия не считается)проведённых в России.Выиграли ,надо сказать,заслуженно...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 19:32

      жаль надо было надрать одно место этим англосаксам чтобы не хаяли нас везде и всюду

      -1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 7 июля 2018, 19:23

      островитяне объективно сильнее

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июля 2018, 19:23

      Жаль, что в полуфинале не будет Полтавской битвы, а теперь остается надежда на Бородинское сражение в первом тайме финала и изгнание Наполеона из России во втором тайме)

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 7 июля 2018, 19:20

      Нормально Бориска с Терезкой едут в Россию, а простых обывателей отговорили от поездок, пугая всякими страшилками )))

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