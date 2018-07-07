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ЧМ-2018. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал

7 июля 2018, 18:52
36

Сборная Англии переиграла Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Победу британцам принесли точные удары защитника Харри Магуайра и полузащитника Деле Алли.

В полуфинале англичане встретятся с победителем матча РоссияХорватия.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Швеция – Англия – 0:2 (0:1) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Магуайр, 30; 0:2 – Алли, 59.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гуидетти, 65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Кейн, Стерлинг. (Рэшфорд, 90+1)

Предупреждения: Гуидетти, 88; Ларссон, 90+4 – Магуайр, 87.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швеция Англия
Комментарии (36)
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rammax fcsm
1530978784
если кто и остановит британских ублюдков, то это МЫ....
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Ден71
1530978826
Не верил я в Англичан. Ну наверное, очень сильно надеялся на Шведов) Но Англия сильно добавила и показала наверное лучший свой матч на ЧМ.
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САНЁК17
1530978855
если кто нибудь будут хвалит англичан тот англосакса
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МВС
1530979156
Ощущение буд то ещё раз посмотрел игру:Франция—Уругвай.
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Zenmaster
1530979376
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ !!! Особенно взбесили два дебила комментатора -- так откровенно радовались и болели за англососов !!!
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cska-62
1530979624
Швеция – Англия 0:2 (0:1) Первый тайм остался полностью за англичанами. Самая молодая команда чемпионата владела преимуществом, достаточно остро атаковала, а первый же угловой удар у ворот шведов на 30 минуте закончился взятием ворот. Воздух выиграл английский защитник и гигант Гарри Магуайер и сильным ударом головой метров с десяти открыл счёт. Без вариантов для голкипера Робина Ольсена. Каким образом на 45 минуте быстрый и техничный английский нападающий Рахим Стерлинг не реализовал выход один на один с вратарём шведов, будет обсуждаться ещё долго. Вместе с блестящим пасом Гарри Кейна на партнёра. И вратаря Стерлинг вроде бы обыграл, и было, кому передачу после этого сделать, но он стушевался, и удар его накрыли. Тайм так и закончился со счётом 0:1, а мог бы быть и больше. У шведов контратаки вообще не получались, весь тайм команда лишь организованно оборонялась. Лучшим и в тайме, и в матче у шведов был защитник Андреас Гранквист. Это не может вызывать ни у кого сомнения. В первом тайме произошло знаковое событие. До него у Гарри Кейна в четырёх матчах было шесть ударов по воротам соперника и шесть забитых мячей (100 %). Три из них – с пенальти. В этом тайме он нанёс дальний удар по воротам шведов, но слегка промахнулся. При этом нужно отметить, что Кейн поймал вратаря шведов Ольсена на противоходе и тот был лишь наблюдателем в этом эпизоде. Начало второго тайма было отмечено активностью шведов. Удар головой Маркуса Берга вытащил из самого угла ворот вратарь англичан Джордан Пикфорд. Но англичане быстро опомнились и просто начали штурм ворот шведов, чтобы снять все вопросы с победителем в матче. И на 59 минуте Дели Али головой забил второй мяч с точного навеса Джесси Лингарда. 0:2. Шведы в ответ на 62 минуте создали второй голевой момент в тайме, но удар на исполнение Виктора Классона опять вытащил из самого угла ворот Пикфорд. Пошла открытая игра с взаимными атаками. На 72 минуте Берг в упор сильно пробил под перекладину, но мяч летел прямо над Пикфордом и он перевёл мяч на угловой. Шведы во втором тайме играли, пожалуй, даже острее англичан, но на табло это не отразилось. Без устали трудился у англичан, раздавая передачи, Гарри Кейн – уже большой мастер! Стерлинг и Лингард, безусловно, очень талантливые ребята, но ещё очень «сырые», хотя с Кейном они одного поколения и практически сверстники. Сколько не возражайте, но шведы и так прыгнули выше головы, дойдя до четвертьфинала. Дальше пройти можно было бы рассчитывать, если бы кроме столпа обороны Гранквиста в команде были бы один из лучших опорников мира Понтус Вернблум и знаменитый, хотя и скандальный, форвард Златан Ибрагимович. Их обоих шведам очень не хватало. Тот же центр поля сегодня шведы проиграли вчистую. Не говоря уже о реализации голевых моментов во втором тайме встречи. Ибрагимович шансы Берга не упустил бы точно.
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21082014
1530979824
Шведы и не стремились особо в полуфинал.место в восьмёрке сильнейших вполне их устроило.
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Cules2013
1530979826
Спорт - вне политики. Ну да, я так и вижу по комментариям большинства))) Англичане были сильнее, играли лучше, особенно спасибо им нужно сказать Пикфорду, на 80% победа его лично.
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VVM1964
1530979875
Ожидаемо конечно , но шведы могли и сюрприз преподнести - надо было реализовывать свои моменты , чего то не хватило : мастерства или везения .
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Рубик Докоян
1530980043
Во втором тайме хоть уже была движуха командная и игра пошла поинтересней. Англичане всегда были хороши на втором этаже, что ещё раз подтвердили в этом матче. У шведов вратарь не выручал, а Пикфорд сегодня кураж поймал. У нас в команде по этому поводу говорили :"Ты что сегодня лук ел или так ..уел" ?...
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