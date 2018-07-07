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  • Мэр Казани: «Нарисуем граффити Модрича. Надеюсь, традиция продолжится, и Хорватия вылетит с ЧМ-2018»

Мэр Казани: «Нарисуем граффити Модрича. Надеюсь, традиция продолжится, и Хорватия вылетит с ЧМ-2018»

7 июля 2018, 12:47
12

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 РоссияХорватия будет нарисовано граффити полузащитника балканской команды Луки Модрича.

Ранее в столице Татарстана уже появились граффити Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. В результате Аргентина, Португалия и Бразилия покинули чемпионат мира.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича.

Надеемся, эта традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит», – сказал Метшин.

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Россия Хорватия Модрич Лука
Комментарии (12)
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insider_retro
1530957151
Гостеприимный мэр!!..)) Молоток, - к победе сборной - через творчество масс!..))
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KOLBIS
1530957222
Выйду на улицу гляну на село,Модрич на стенке и мне весело...
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Project Бабангида
1530957494
выглядит как угроза, или шантаж по татарски
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Владимирыч
1530957638
Не проканает. Все три вылетевшие сборные проживали и играли свои матчи в Казани. Так что, хорошая попытка, но нет. Едьте в Сочи рисуйте)
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kykyi
1530958633
Еще один бурятский шаман. Займись вывозом мусора из города. прямым своим делом.
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EsKamilio
1530960032
Давайте еще и путина нарисуем, а вдруг получится )))
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OfaZavr
1530977688
хорошая идея, а что? а вдруг?)))
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zigbert
1530982614
От традиции отступать нельзя.
Ответить
кран
1530984491
Нарисовали? =)
Ответить
Егор Велунов
1530985988
Надеюсь уже нарисовали, жаль 14 комментарий...
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