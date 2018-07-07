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    Мэр Казани: «Нарисуем граффити Модрича. Надеюсь, традиция продолжится, и Хорватия вылетит с ЧМ-2018»

    Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 РоссияХорватия будет нарисовано граффити полузащитника балканской команды Луки Модрича.

    Ранее в столице Татарстана уже появились граффити Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. В результате Аргентина, Португалия и Бразилия покинули чемпионат мира.

    «Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича.

    Надеемся, эта традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит», – сказал Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.07.2018 12:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 июля 2018, 20:53

      Надеюсь уже нарисовали, жаль 14 комментарий...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 7 июля 2018, 20:28

      Нарисовали? =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 19:56

      От традиции отступать нельзя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 18:34

      хорошая идея, а что? а вдруг?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 7 июля 2018, 13:40

      Давайте еще и путина нарисуем, а вдруг получится )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > EsKamilio 7 июля 2018, 15:09

      +1000000000000

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2018, 13:40

      даст ист шаллах..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2018, 13:17

      Еще один бурятский шаман.
      Займись вывозом мусора из города. прямым своим делом.

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 7 июля 2018, 13:00

      Не проканает. Все три вылетевшие сборные проживали и играли свои матчи в Казани. Так что, хорошая попытка, но нет. Едьте в Сочи рисуйте)

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 июля 2018, 12:58

      выглядит как угроза, или шантаж по татарски

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 12:53

      Выйду на улицу гляну на село,Модрич на стенке и мне весело...

      8
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