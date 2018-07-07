Мэр Казани: «Нарисуем граффити Модрича. Надеюсь, традиция продолжится, и Хорватия вылетит с ЧМ-2018»

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия – Хорватия будет нарисовано граффити полузащитника балканской команды Луки Модрича.

Ранее в столице Татарстана уже появились граффити Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. В результате Аргентина, Португалия и Бразилия покинули чемпионат мира.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича.

Надеемся, эта традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит», – сказал Метшин.