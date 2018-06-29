Хонда раскритиковал журналистов за публикацию состава перед матчем с Польшей

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда обратился к работникам средств массовой информации.

«Дорогие представители СМИ, вы сообщили наш стартовый состав против сборной Польши, но наша тренировка была закрытой.

Ваши источники лгут. Игроки говорят с вами, потому что видят в вас канал передачи информации для болельщиков, поэтому будьте более внимательны», – написал футболист в твиттере.

Напомним, японцы уступили полякам со счетом 0:1. Команда Акиры Нисино оформила выход в плей-офф турнира со второго места группы H.

Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла из группы по количеству карточек. Другие показатели (очки, голы, личные встречи) совпадали с командой Сенегала.