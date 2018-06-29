Салах дал автографы болельщикам, которые пришли к его дому в Египте

Журналистка BBC Шайма Халил опубликовала фотографии со встречи полузащитника сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с болельщиками.

«Толпы людей собрались под домом Салаха после того, как его адрес был опубликован неизвестными в фейсбуке.

Думаете, что он сделал? Спустился и раздал автографы.

Мы не заслуживаем такого человека», – написала Халил в твиттере.

Напомним, египтяне не набрали очков в группе А и завершили выступление на ЧМ-2018.