Салах дал автографы болельщикам, которые пришли к его дому в Египте

Журналистка BBC Шайма Халил опубликовала фотографии со встречи полузащитника сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с болельщиками.
«Толпы людей собрались под домом Салаха после того, как его адрес был опубликован неизвестными в фейсбуке.
Думаете, что он сделал? Спустился и раздал автографы.
Мы не заслуживаем такого человека», – написала Халил в твиттере.
Напомним, египтяне не набрали очков в группе А и завершили выступление на ЧМ-2018.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Facebook.com