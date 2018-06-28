Тренер Бельгии Мартинес: «Наш приоритет на ЧМ – победа»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что игроки его команды молоды, но уже начинают привыкать к победным традициям. По его словам, главная задача бельгийцев на ЧМ-2018 – победа.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Англия – Бельгия состоится в Калининграде в четверг, 28 июня, в 21:00 по московскому времени.

– Есть ли команды с лучшими игроками, чем Бельгия?

– Думаю, нашим поколением нужно гордиться. У нас всего 11 миллионов, это лучшие люди. Но на ЧМ уважение есть только к командам, которые работают вместе.

ЧМ – сложный турнир. Если не будем контролировать эмоции, будет сложно остановить негативное влияние. Видели, как проигрывает Германия, Испания борется. Все меняется за пять минут. Тут нельзя все контролировать.

– Вы говорили про изменения в составе. Будет ли это зависеть от ситуации в другой группе?

– Мы вышли из группы. И это было нашим приоритетам. А теперь нам нужно посмотреть всех игроков. Приоритет – победа. Все карты в наших руках.

Игроки участвовали в очень тяжелых матчах, нужно всем игрокам предоставить оптимальные условия для подготовки к следующим матчам. Вклад могут внести все 23 игрока. Хочу, чтобы наша сборная проявила себя.

Думаю, ожидания больше на игроках, чем на мне. Это уникальная ситуация. Они очень молоды. Я вижу, как им начинают нравиться высокие ожидания. Возможно, это признак зрелости. Важно, чтобы игроки наслаждались футболом.

– Что с Лукаку?

– У Лукаку нет серьезной травмы. Но пока ему не очень комфортно. Сегодня он не будет тренироваться, завтра решим. Пока он восстанавливается, не думаю, что он будет готов завтра сыграть.