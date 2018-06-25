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  • Блаттер: «Мутко – архитектор чемпионата мира-2018. Он мой друг!»

Блаттер: «Мутко – архитектор чемпионата мира-2018. Он мой друг!»

25 июня 2018, 17:14
11

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отметил вклад вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко в проведение чемпионата мира-2018 в России.

Ранее Мутко курировал спорт в стране и занимал пост президента РФС.

«Еще хочу отметить вклад Виталия Мутко. Он мой друг! Сейчас он ушел в большую политику. Плюс у него есть некоторые недопонимания с Международным олимпийским комитетом. Но я верю, что они будут решены в обозримом будущем. Мутко – архитектор этого чемпионата!» – сказал Мутко.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Мутко Виталий Блаттер Зепп
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Skrudg
1529938256
Он теперь архитектор страны.
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koli4ka
1529938438
Вот если бы Виталя Мудько был моим другом,я бы так хреново не жил,я так думаю...
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BANNIKOV1970
1529938694
вам то он друг,а народу своему
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Shaft
1529940647
Он вор, коррупционер, проходимец и прихвостень главного вора страны
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a-rakhmatov
1529941477
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"......в одной упряжке они...
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Александр52
1529943163
Архитектор, каменщик, строитель, друг ....
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21082014
1529944071
все кушают из одной мисочки и творят свои делишки.дружбаны нашлись..сокамерниками вас бы назвать с превеликим бы удовольствием!
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yorgenbarenz
1529945474
Два друга-куй,да подпруга....
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АЛЕКС 58
1529948162
Блаттер,Путин и Мудко-дружная компашка!Втроём в одну камеру!
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