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    Блаттер: «Мутко – архитектор чемпионата мира-2018. Он мой друг!»

    Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отметил вклад вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко в проведение чемпионата мира-2018 в России.

    Ранее Мутко курировал спорт в стране и занимал пост президента РФС.

    «Еще хочу отметить вклад Виталия Мутко. Он мой друг! Сейчас он ушел в большую политику. Плюс у него есть некоторые недопонимания с Международным олимпийским комитетом. Но я верю, что они будут решены в обозримом будущем. Мутко – архитектор этого чемпионата!» – сказал Мутко.

    Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: Sport24

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    25.06.2018 17:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 25 июня 2018, 20:36

      Блаттер,Путин и Мудко-дружная компашка!Втроём в одну камеру!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2018, 19:51

      Два друга-куй,да подпруга....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 25 июня 2018, 19:27

      все кушают из одной мисочки и творят свои делишки.дружбаны нашлись..сокамерниками вас бы назвать с превеликим бы удовольствием!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1364

      МВС > 21082014 25 июня 2018, 19:46

      Красиво и правильно сказано.респект.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июня 2018, 19:12

      Архитектор, каменщик, строитель, друг ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2018, 18:44

      "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"......в одной упряжке они...

      6
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      Рейтинг: +60

      Shaft 25 июня 2018, 18:30

      Он вор, коррупционер, проходимец и прихвостень главного вора страны

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 июня 2018, 17:58

      вам то он друг,а народу своему

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 июня 2018, 17:53

      Вот если бы Виталя Мудько был моим другом,я бы так хреново не жил,я так думаю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 25 июня 2018, 17:50

      Он теперь архитектор страны.

      2
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