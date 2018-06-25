Блаттер: «Мутко – архитектор чемпионата мира-2018. Он мой друг!»

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отметил вклад вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко в проведение чемпионата мира-2018 в России.

Ранее Мутко курировал спорт в стране и занимал пост президента РФС.

«Еще хочу отметить вклад Виталия Мутко. Он мой друг! Сейчас он ушел в большую политику. Плюс у него есть некоторые недопонимания с Международным олимпийским комитетом. Но я верю, что они будут решены в обозримом будущем. Мутко – архитектор этого чемпионата!» – сказал Мутко.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.