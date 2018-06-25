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  • Малафеев: «Кавани и Суарес стоят как вся наша сборная. Но мы уже проходили это с Египтом, когда Салах не смог один сделать результат»

Малафеев: «Кавани и Суарес стоят как вся наша сборная. Но мы уже проходили это с Египтом, когда Салах не смог один сделать результат»

25 июня 2018, 15:27
3

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев считает, что национальная команда имеет хороший шанс на победу над Уругваем в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018. По его словам, даже такие звезды в составе соперника, как нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани, не смогут в одиночку обеспечить результат.

«В последних встречах Уругвай натужно побеждал тех, с кем Россия разобралась с определенным преимуществом. У южноамериканцев есть ряд футболистов, в том числе Кавани и Суарес, которые стоят столько, сколько вся наша сборная. Но это мы уже проходили с Египтом, когда Салах, цена которого более 150 миллионов евро, не смог в одиночку сделать результат.

Россия – хозяйка чемпионата мира, болельщики будут ее поддерживать. По статистике команда, которая выступает дома, забивает на один мяч больше, чем на выезде, особенно на крупных форумах. Так что у нас уже есть преимущество. Уругвай сам умеет играть в агрессивный атакующий футбол, но и дает делать это сопернику. Не думаю, что матч станет закрытым. Все зависит от настроя и тактических решений. Вряд ли Уругвай выйдет с шашками наголо. Надеюсь, увидим интересную игру, которая позволит России занять первое место в группе.

В матче ПортугалияИран будет решаться судьба второго места в квартете В, но, думаю, что европейцы своего не упустят. Так что если добьемся результата, то, скорее всего, попадем на Португалию. Лучше ли это, чем Испания? Мы помним 2008 год, когда в группе и в плей-офф мы ей проиграли. С этой сборной всегда очень сложно. Хотя когда-то мы и Португалии уступали со счетом 1:7, но это было очень давно. Сейчас сборная России не зря проводила товарищеские матчи с сильными соперниками, чтобы понимать, что по выходу из группы слабых оппонентов не останется. Мне кажется, в этом плане подготовка проведена правильно, с учетом того, что в плей-офф предстоит играть с сильными соперниками», -сказал Малафеев.

Поединок Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Уругвай Россия Малафеев Вячеслав Суарес Луис Кавани Эдинсон
Комментарии (3)
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bset
1529930833
Проблема в том, что в Уругвае они далеко не одни
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Рубик Докоян
1529938311
Славе лучше вновь в девелоперы податься или в разные шоу-проекты. Футбольная аналитика не для него.
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Бриг
1529938909
И без них Уругвай сильнее.
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