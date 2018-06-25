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    Малафеев: «Кавани и Суарес стоят как вся наша сборная. Но мы уже проходили это с Египтом, когда Салах не смог один сделать результат»

    Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев считает, что национальная команда имеет хороший шанс на победу над Уругваем в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018. По его словам, даже такие звезды в составе соперника, как нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани, не смогут в одиночку обеспечить результат.

    «В последних встречах Уругвай натужно побеждал тех, с кем Россия разобралась с определенным преимуществом. У южноамериканцев есть ряд футболистов, в том числе Кавани и Суарес, которые стоят столько, сколько вся наша сборная. Но это мы уже проходили с Египтом, когда Салах, цена которого более 150 миллионов евро, не смог в одиночку сделать результат.

    Россия – хозяйка чемпионата мира, болельщики будут ее поддерживать. По статистике команда, которая выступает дома, забивает на один мяч больше, чем на выезде, особенно на крупных форумах. Так что у нас уже есть преимущество. Уругвай сам умеет играть в агрессивный атакующий футбол, но и дает делать это сопернику. Не думаю, что матч станет закрытым. Все зависит от настроя и тактических решений. Вряд ли Уругвай выйдет с шашками наголо. Надеюсь, увидим интересную игру, которая позволит России занять первое место в группе.

    В матче ПортугалияИран будет решаться судьба второго места в квартете В, но, думаю, что европейцы своего не упустят. Так что если добьемся результата, то, скорее всего, попадем на Португалию. Лучше ли это, чем Испания? Мы помним 2008 год, когда в группе и в плей-офф мы ей проиграли. С этой сборной всегда очень сложно. Хотя когда-то мы и Португалии уступали со счетом 1:7, но это было очень давно. Сейчас сборная России не зря проводила товарищеские матчи с сильными соперниками, чтобы понимать, что по выходу из группы слабых оппонентов не останется. Мне кажется, в этом плане подготовка проведена правильно, с учетом того, что в плей-офф предстоит играть с сильными соперниками», -сказал Малафеев.

    Поединок Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2018 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2018, 18:01

      И без них Уругвай сильнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 17:51

      Славе лучше вновь в девелоперы податься или в разные шоу-проекты. Футбольная аналитика не для него.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2018, 15:47

      Проблема в том, что в Уругвае они далеко не одни

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