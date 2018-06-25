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    Арустамян: «Жирков, Фернандес и Головин не сыграют с Уругваем»

    Телекомментатор канала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об изменениях в составе сборной России, которые будут произведены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

    «Если ничего не случится и Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения. По крайне мере, тренер так планировал вчера. Жирков, Фернандес, Головин не сыграют. По разным причинам.

    Думаю, есть опасения, что Головин получит вторую желтую карточку на турнире.

    Вместо них должны сыграть Смольников, Кудряшов и Алексей Миранчук.

    Все логично и по позициям.

    Но для меня главный вопрос – выйдет ли еще в основе на турнире Федор Смолов», – сказал Арустамян.

    Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Telegram

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    25.06.2018 11:16
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      вазззз 25 июня 2018, 15:24

      Можно было и Лунева в рамку поставить. Да и вообще можно было дать шанс проявить себя обоим Миранчукам, Кузяеву, Смолову

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      romrussia 25 июня 2018, 15:12

      0:0

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 25 июня 2018, 14:20

      Этот матч ничего не решает, Россия в плей-офф, а значит надо поберечь заведомо хороших игроков, дать возможность проявить себя другим футболистам. А в 1-8 ставить уже номинальный состав наилучших. Всё верно... Борьба за место - лишняя, так как в любом случае нарываемся на ГРАНДОВ и от кого огребать разницы нет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:20

      По Головину все ясно а вот с остальными есть вопросы.

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 25 июня 2018, 14:10

      Арустамян еще пусть сразу следующим соперникам тактику продает. Запарил уже до матча состав объявлять

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 июня 2018, 13:50

      Правильное решение. Очень хочется увидеть в деле Ерохина и братьев Миранчуков.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > shurik45 25 июня 2018, 15:01

      Ты больной?) Ерохин? Серьезно?

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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > loko-the_best 25 июня 2018, 15:59

      кузяев ерохин семёнов габулыч гранат миранчуки,чё лавку то протирать пущай побегают а мы посмотрим на сборников свежих

      0
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > loko-the_best 25 июня 2018, 16:31

      Ты разговаривать научись сначала,дурачек. Я тебя на десять лет старше. И во-вторых в сборную просто так не берут ,играть должны все .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 13:42

      ротация необходима порою, лишь бы те кто их заменит сыграли качественно.

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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2018, 12:53

      Ротация - это нормально. На одних и тех же игроках весь турнир не протащить.

      4
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 25 июня 2018, 12:51

      Жалко Головин не сыграет!!!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 июня 2018, 12:48

      ничья

      0
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