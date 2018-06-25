Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арустамян: «Жирков, Фернандес и Головин не сыграют с Уругваем»

Арустамян: «Жирков, Фернандес и Головин не сыграют с Уругваем»

25 июня 2018, 11:16
35

Телекомментатор канала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об изменениях в составе сборной России, которые будут произведены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

«Если ничего не случится и Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения. По крайне мере, тренер так планировал вчера. Жирков, Фернандес, Головин не сыграют. По разным причинам.

Думаю, есть опасения, что Головин получит вторую желтую карточку на турнире.

Вместо них должны сыграть Смольников, Кудряшов и Алексей Миранчук.

Все логично и по позициям.

Но для меня главный вопрос – выйдет ли еще в основе на турнире Федор Смолов», – сказал Арустамян.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Жирков Юрий Кудряшов Федор Смолов Федор Смольников Игорь Фернандес Марио Миранчук Алексей Головин Александр Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1529915093
Я за ротацию. А если потребуется усиление, Головина можно во 2 тайме выпустить
Ответить
Рубик Докоян
1529915337
По позициям и дальнейшему ходу событий вопросов нет. Федька может опять выйти на замену. Надо уже меньше в соцсетях сидеть, а больше работать на футбольном поле, чтобы был заметен и полезен команде.
Ответить
BAIv
1529915511
думал Игнашевичу дадут отдохнуть
Ответить
Derzkiy1
1529915555
Проигрышь обеспечен ! Вот и вернеться все на свои места ))
Ответить
KOLBIS
1529915727
Все логично,надо их поберечь,игра важная,но не принципиальная...
Ответить
Army_Fan
1529916004
Кудряшов - это самый гнилой защитник в чемпионате, по сравнению с ним и Кутепов мегазвезда, хоть есть и ошибки, а левый край обороны будет в матче самым слабым местом у наших и разгуляются там Кавани, Суарес и Родригес
Ответить
Мары
1529917071
В принципе как изначально и предполагал. Стас выберет осторожную тактику, с отработкой в обороне, с заменами по позициям и наблюдением за возможным финалистом ЧМ.Уж очень не хилые дифирамбы поют в адрес Уругвая, называя его командой без слабых мест.
Ответить
Zenmaster
1529917987
Замены неизбежны -- только бы не навредили !!! Откуда Арустамян то знает ???
Ответить
dendiesel
1529920317
Жалко Головин не сыграет!!!
Ответить
bset
1529920411
Ротация - это нормально. На одних и тех же игроках весь турнир не протащить.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
3
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
9
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+