Арустамян: «Жирков, Фернандес и Головин не сыграют с Уругваем»

Телекомментатор канала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об изменениях в составе сборной России, которые будут произведены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

«Если ничего не случится и Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения. По крайне мере, тренер так планировал вчера. Жирков, Фернандес, Головин не сыграют. По разным причинам.

Думаю, есть опасения, что Головин получит вторую желтую карточку на турнире.

Вместо них должны сыграть Смольников, Кудряшов и Алексей Миранчук.

Все логично и по позициям.

Но для меня главный вопрос – выйдет ли еще в основе на турнире Федор Смолов», – сказал Арустамян.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.